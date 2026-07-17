சமையலில் பூண்டு சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
பூண்டு, உலகின் மிகப் பழமையான பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களில் ஒன்றாகும். சமையலுக்கு சுவை சேர்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் வழங்கும் இயற்கை உணவாக இது நீண்ட காலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
பூண்டில் அல்லிசின் (Allicin) மற்றும் கந்தகச் சேர்மங்கள் அதிகளவில் உள்ளன. இவை உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்பு அமைப்பை ஆதரிக்கும் உயிர்ச் செயல்பாட்டு (bioactive) சேர்மங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
சில ஆய்வுகளின்படி, பூண்டில் உள்ள அல்லிசின் சில வகை பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள் மற்றும் பிற நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க உதவக்கூடும். இருப்பினும், இது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாக அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
பூண்டை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது சில வகையான குடல் தொற்றுகளின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவக்கூடும். அதேசமயம், செரிமான ஆரோக்கியத்தையும் ஆதரிக்கக்கூடும்.
பூண்டு நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவக்கூடும். இதனால் உடல் தொற்றுகளை எதிர்கொள்ளும் திறன் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் பல நூற்றாண்டுகளாக பூண்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகள் காரணமாக, பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு துணை உணவாக இது பரிந்துரைக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.
இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதிலும் பூண்டு பங்கு வகிக்கக்கூடும். சில ஆய்வுகள், இது சிலருக்கு ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்புச் சத்து அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவலாம் என்று கூறுகின்றன.
பூண்டை பச்சையாகவோ அல்லது சமைத்து உணவுடன் சேர்த்தோ சாப்பிடலாம். இருப்பினும், அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வது சிலருக்கு வயிற்றெரிச்சல் அல்லது செரிமானக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே அளவோடு உட்கொள்வது நல்லது.
பூண்டு ஒரு சத்தான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருள். சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக இதை அளவாகச் சேர்த்துக்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு பல நன்மைகளை வழங்கக்கூடும். குறிப்பாக உடல்நலப் பிரச்சினைகள் அல்லது மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பவர்கள், பூண்டை அதிக அளவில் உணவில் சேர்ப்பதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.