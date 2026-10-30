கொலஸ்ட்ராலைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் கொத்தவரங்காய்! 7 நன்மைகள்

தினத்தந்தி
கொத்தவரங்காய் நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த காய்கறியாகும். இதை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது செரிமானம், உடல் எடை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்கு உதவலாம். கொத்தவரங்காயின் முக்கிய நன்மைகளைப் பார்க்கலாம்.
கொத்தவரங்காயில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துகள் கர்ப்பிணிகளின் சீரான உணவுக்கு உதவுகின்றன. இருப்பினும், குழந்தையின் பிறவிக் குறைபாடுகளைத் தடுக்கும் என்று இதை மட்டும் குறிப்பிட்டுக் கூற முடியாது.
கொத்தவரங்காயில் கலோரிகள் குறைவாகவும் நார்ச்சத்து நிறைந்தும் உள்ளது. இதை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருவதால், ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரிக்க உதவலாம்.
கொத்தவரங்காயை இரத்தச் சோகை இருப்பவர்கள் இதை சாப்பிடும் போது அதிக இரத்தம் சுரக்கும். இது இரத்த பற்றாக்குறையை நீக்கி உடலை நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வருகிறது.
இதில் உள்ள நார்ச்சத்து உடம்பில் உள்ள தேவையற்ற கொலஸ்ட்ராலைக் குறைக்க உதவுகின்றது. மேலும் அதிக அளவில் உள்ள புரதச்சத்துகள், கார்போஹைட்ரேட்டுகள், தாதுக்கள் மற்றும் கரையக் கூடிய நார்ச்சத்துகளை கொண்டிருப்பதால் கொத்தவரங்காய் நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகின்றது.
கொத்தவரங்காயில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உடலின் இயல்பான நோய் எதிர்ப்புச் செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவளிக்கின்றன. பலவகையான காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும்.
சருமப் பிரச்சனைகளுக்கு மிகுந்த உதவி செய்கிறது. இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் சேதமடைந்த திசுக்களை சருமத்திலிருந்து நீக்க உதவுகின்றன. இதனால் கரும்புள்ளிகள், பருக்கள் போன்றவை தடுக்கப்படும்.
கொத்தவரங்காயில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்தைச் சீராகப் பராமரிக்கவும், மலச்சிக்கலைக் குறைக்கவும் உதவலாம். இதை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது செரிமான ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவலாம்.