அரிதாகக் கிடைக்கும் தேங்காய்ப் பூ... அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள் தெரியுமா?
தினத்தந்தி
தேங்காய்ப் பூ என்பது முற்றிய தேங்காயின் உள்ளே முளைக்கத் தொடங்கும் கருவளர்ச்சிப் பகுதியாகும். இது மென்மையாகவும், சற்றே இனிப்புச் சுவையுடனும் இருக்கும். தேங்காய்ப் பூவில் நார்ச்சத்து, கொழுப்புச் சத்து உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன.
தேங்காய்ப் பூவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. இதனைச் சத்தான உணவுகளுடன் சேர்த்துக்கொள்வது உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
தேங்காய்ப் பூவில் உள்ள கொழுப்புச் சத்தும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளும் உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்குகின்றன. வேலைப்பளு அதிகமாக இருப்பவர்கள் இதனை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலைப் பெறலாம்.
தேங்காய்ப் பூவில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. குடல் இயக்கத்தைச் சீராக வைத்திருக்கவும், மலச்சிக்கலைக் குறைக்கவும் துணைபுரிகிறது. எனவே, இதனைச் சரிவிகித உணவின் ஒரு பகுதியாகச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
தேங்காய்ப் பூவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் உடலின் ஆற்றல் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உதவுகின்றன. சர்க்கரை நோயாளிகள் உணவின் அளவு மற்றும் தன்மையில் கவனம் செலுத்தி, மருத்துவர் அல்லது உணவியல் நிபுணரின் ஆலோசனைப்படி இதனை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
தேங்காய்ப் பூவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. இதய ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதும் அவசியம்.
தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாடு உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. தேங்காய்ப் பூவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. தைராய்டு பாதிப்பு உள்ளவர்கள் சத்தான உணவுகளுடன் இதனையும் அளவோடு சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
தேங்காய்ப் பூவில் உள்ள நார்ச்சத்து பசியைக் கட்டுப்படுத்தவும், உடல் எடையைச் சீராகப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது. இதனைச் சரிவிகித உணவுடன் சேர்த்து, தினசரி உடற்பயிற்சியையும் மேற்கொண்டால் உடல் எடையை ஆரோக்கியமான முறையில் பராமரிக்கலாம்.