உருளைக்கிழங்கு சாறு பருகுவதால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன?
தினத்தந்தி
உருளைக்கிழங்கை அதிகமாகச் சாப்பிட்டால் உடல் எடை அதிகரிக்கும் என்ற கருத்து பலரிடமும் உள்ளது. ஆனால், உருளைக்கிழங்கில் உடலுக்குத் தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைந்துள்ளன. உருளைக்கிழங்கைச் சாறாகவும் பயன்படுத்தலாம். அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலுக்கு எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.
உருளைக்கிழங்கில் வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி6, பொட்டாசியம் உள்ளிட்ட சத்துக்கள் உள்ளன. இவை உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகளுக்கு உதவுகின்றன. குறிப்பாக, வைட்டமின் சி நோய் எதிர்ப்புச் செயல்பாட்டுக்கும், இரும்புச்சத்தை உடல் உறிஞ்சுவதற்கும் துணைபுரிகிறது.
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள சில இயற்கைக் கூறுகள் வயிற்றுப் பகுதியில் ஏற்படும் எரிச்சலைக் குறைக்க உதவுமா என்பது குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அமிலத்தன்மை மற்றும் அல்சர் பிரச்சினைகளுக்கு உருளைக்கிழங்கு சாறு நிரூபிக்கப்பட்ட சிகிச்சை அல்ல. இதுபோன்ற பாதிப்புகள் இருந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
கருவளையம் மற்றும் கண்களுக்குக் கீழே ஏற்படும் வீக்கம் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு உருளைக்கிழங்கு துண்டுகளைப் பயன்படுத்துவது சிலரிடம் வழக்கமாக உள்ளது. குளிர்ச்சியான உருளைக்கிழங்கு துண்டுகளை மூடிய கண்களின் மேல் சிறிது நேரம் வைப்பது தற்காலிகமாக இதமான உணர்வைக் கொடுக்கலாம்.
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள வைட்டமின் பி6 மூளையின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கும் நரம்பு மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள பொட்டாசியம் தசைகள் மற்றும் நரம்புகளின் செயல்பாட்டைப் பராமரிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள வைட்டமின் சி உடலில் கொலாஜன் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது. இது சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், காயங்கள் ஆறுவதற்கும் துணைபுரிகிறது. இருப்பினும், உருளைக்கிழங்கு சாறு பருகுவதால் சருமம் பளபளப்பாகும் அல்லது முக வீக்கம் குறையும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள தாதுச்சத்துக்கள் எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. குறிப்பாக, பொட்டாசியம் மற்றும் சிறிய அளவிலான மக்னீசியம் உள்ளிட்ட சத்துக்கள் உடலின் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்குத் தேவைப்படுகின்றன.
உருளைக்கிழங்கு சாற்றைப் பயன்படுத்தும்போது சில முன்னெச்சரிக்கைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். பச்சையாக இருக்கும் பச்சை நிற உருளைக்கிழங்கு, முளைவிட்ட உருளைக்கிழங்கு மற்றும் கசப்புச் சுவை கொண்ட உருளைக்கிழங்குகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். இவற்றில் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கிளைக்கோஅல்கலாய்டுகள் அதிகமாக இருக்கலாம். எனவே, உருளைக்கிழங்கு சாற்றை மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது.