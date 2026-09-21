தினமும் எலுமிச்சை தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

தினத்தந்தி

உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை பெற உதவும்
எலுமிச்சை சேர்த்த தண்ணீர் சுவையாக இருப்பதால், தினசரி போதுமான தண்ணீர் குடிக்க உதவலாம்.

எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் C உடலின் இயல்பான நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது.

உணவுடன் அல்லது உணவுக்குப் பிறகு குடிப்பது சிலருக்கு செரிமானத்திற்கு உதவியாக இருக்கலாம்.

வைட்டமின் C உடலின் செல்களை ஆக்ஸிடேட்டிவ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவும்.

எலுமிச்சையில் உள்ள citrate, சில வகையான சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாவதைத் தடுக்க உதவக்கூடும்.

குளிர்ந்த அல்லது வெதுவெதுப்பான எலுமிச்சை தண்ணீர் தினசரி நீர்ச்சத்தை அதிகரிக்க உதவி, புத்துணர்ச்சியாக உணரச் செய்யலாம்.

சர்க்கரை சேர்க்காமல் குடித்தால், குளிர்பானங்களுக்கு பதிலாக குறைந்த கலோரி கொண்ட ஒரு தேர்வாக இருக்கும்.

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