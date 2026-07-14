வெறும் வயிற்றில் கறிவேப்பிலை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய பலன்கள்!

தினத்தந்தி
கறிவேப்பிலை என்பது வெறும் நறுமணத்திற்காக மட்டுமே உணவில் சேர்க்கப்படும் இலை அல்ல. இதில் வைட்டமின் A, வைட்டமின் B, வைட்டமின் C, கால்சியம், இரும்புச்சத்து மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் போன்ற பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன. இதனால் உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும்.
பலர் உணவில் வரும் கறிவேப்பிலையை எடுத்துவிடும் பழக்கம் கொண்டுள்ளனர். ஆனால், இதை அளவோடு உணவில் சேர்த்தோ அல்லது மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி பச்சையாக உட்கொண்டோ வந்தால், அதன் ஊட்டச்சத்து பலன்களைப் பெறலாம்.
கறிவேப்பிலை செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் உதவக்கூடும். நீண்டகால செரிமானக் கோளாறுகள் அல்லது மலச்சிக்கல் உள்ளவர்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.
இதில் உள்ள இரும்புச்சத்து மற்றும் ஃபோலேட் போன்ற சத்துகள், ரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக உதவுகின்றன. இருப்பினும், ரத்தச் சோகைக்கு கறிவேப்பிலை மட்டும் போதுமான சிகிச்சை அல்ல; மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் சிகிச்சையையும் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும்.
கறிவேப்பிலையை உணவில் சேர்ப்பது இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவக்கூடும். இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் சேதத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. மேலும், ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியுடன் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டால் கொழுப்பு சத்து கட்டுப்பாட்டிற்கும் துணையாக இருக்கலாம்.
முடி மற்றும் சரும ஆரோக்கியத்திற்கும் கறிவேப்பிலை உதவுகிறது. இதில் உள்ள வைட்டமின் A மற்றும் C, செல்கள் புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு ஆதரவளிக்கின்றன. முடி வளர்ச்சி மற்றும் முடியின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும் இது பங்களிக்கலாம்.
கறிவேப்பிலை கல்லீரல் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் தாவரச் சேர்மங்களை கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், "உடலில் உள்ள நச்சுகள் அனைத்தையும் வெளியேற்றும்" என்ற கூற்றுக்கு போதுமான அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை. கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க சமச்சீர் உணவு மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை முக்கியம்.
சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் கறிவேப்பிலையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். சில ஆய்வுகள் ரத்தச் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டிற்கு இது துணைபுரியக்கூடும் எனக் கூறினாலும், மருத்துவர் பரிந்துரைத்த மருந்துகளுக்கு மாற்றாக இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
கறிவேப்பிலை சத்துக்கள் நிறைந்த ஆரோக்கியமான இலை என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால், "120 நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் மந்திர மாற்றங்கள் ஏற்படும்" அல்லது "வயிற்றுக் கொழுப்பு கரைந்துவிடும்" போன்ற கூற்றுகளுக்கு உறுதியான அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை. எனவே, கறிவேப்பிலையை சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக அளவோடு சேர்த்து சாப்பிடுவது உடல்நலத்திற்கு சிறந்த அணுகுமுறையாகும்.