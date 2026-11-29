முந்திரி பருப்பை விட முந்திரி பழத்தில் இவ்வளவு சத்துக்களா?
தினத்தந்தி
பொதுவாக முந்திரி பருப்பை விரும்பிச் சாப்பிடுபவர்கள் பலர் உள்ளனர். ஆனால், முந்திரி பழத்தைச் சாப்பிடுபவர்கள் குறைவு. இந்தப் பழம் எல்லா இடங்களிலும் எளிதாகக் கிடைக்காததால், அதன் ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் குறித்து பலருக்கும் தெரிவதில்லை.
முந்திரி பருப்பைப் போலவே முந்திரி பழத்திலும் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. குறிப்பாக, வைட்டமின் சி, பொட்டாசியம், கால்சியம், மக்னீசியம், தாமிரம், துத்தநாகம் மற்றும் இரும்புச்சத்து போன்றவை இதில் காணப்படுகின்றன.
நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைப் பராமரிக்க உதவும்; முந்திரி பழத்தில் வைட்டமின் சி அதிகளவில் உள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் சீரான செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது. மேலும், உடலில் செல்கள் பாதிக்கப்படுவதைத் தடுக்க உதவும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களையும் வழங்குகிறது.
புற்றுநோய் தொடர்பான பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு; முந்திரி பழத்தில் உள்ள பாலிபீனால்கள் மற்றும் புரோஅந்தோசயனின் போன்ற தாவரச் சேர்மங்கள் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை செல்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவக்கூடும். புற்றுநோய் தொடர்பான பாதிப்புகளில் இச்சேர்மங்களின் பங்கு குறித்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்; முந்திரி பழத்தில் உள்ள லூட்டின் உள்ளிட்ட தாவர ஊட்டச்சத்துகள் கண்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. மேலும், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் கண் செல்களைப் பாதுகாப்பதிலும் பங்களிக்கின்றன.
இதய ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கும்; முந்திரி பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் உடலில் திரவச் சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது. மேலும், இதயத்தின் சீரான செயல்பாட்டிற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகிறது. நார்ச்சத்தும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக அமைகிறது.
சருமப் பொலிவை அதிகரிக்க உதவும்; முந்திரி பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் சி, சருமத்தின் கொலாஜன் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது. இது சருமத்தின் உறுதித்தன்மையைப் பராமரிக்கவும், ஆரோக்கியமான தோற்றத்தைப் பெறவும் துணைபுரிகிறது.
ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த முந்திரி பழத்தை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும். இருப்பினும், எந்த உணவையும் அளவோடு எடுத்துக்கொள்வதும், சுத்தமாகக் கழுவிப் பயன்படுத்துவதும் அவசியம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பொதுவான சுகாதார விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே. மருத்துவ ஆலோசனை, நோயறிதல் அல்லது சிகிச்சைக்கு மாற்றாகாது. தேவையான மருத்துவ ஆலோசனைகளுக்கு மருத்துவரை அணுகவும்.