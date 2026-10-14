சேப்பங்கிழங்கு இலையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
சேப்பங்கிழங்கு இலைகளில் பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி, நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து உள்ளிட்ட சத்துக்கள் உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. இவற்றை முறையாகச் சமைத்து உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
சேப்பங்கிழங்கு இலைகளில் உள்ள பீட்டா கரோட்டின் மற்றும் பிற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் செல்களைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன. இதில் உள்ள வைட்டமின் ஏ கண்களின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கும், வைட்டமின் சி நோய் எதிர்ப்புச் செயல்பாட்டிற்கும் பங்களிக்கிறது.
இந்த இலைகளில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. குடல் இயக்கம் சீராக இருக்கவும், மலச்சிக்கலைக் குறைக்கவும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் உதவக்கூடும். சமச்சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாகச் சேப்பங்கிழங்கு இலைகளைச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
சேப்பங்கிழங்கு இலைகளில் கால்சியம், இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் காணப்படுகின்றன. இவை எலும்புகள், தசைகள் மற்றும் ரத்த அணுக்களின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு உதவுகின்றன. இருப்பினும், ரத்தசோகை போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு இந்த இலைகளை மட்டுமே நம்பியிருக்கக் கூடாது.
இந்த இலைகளில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவலாம். ஆனால், சேப்பங்கிழங்கு இலைகள் புற்றுநோயைத் தடுக்கின்றன அல்லது குணப்படுத்துகின்றன என்பதற்கு போதுமான மருத்துவ ஆதாரங்கள் இல்லை. எனவே, இதனை மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு மாற்றாகக் கருதக்கூடாது.
சேப்பங்கிழங்கு இலைகளில் உள்ள நார்ச்சத்தும் ஊட்டச்சத்துக்களும் உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்கள், எண்ணெய் மற்றும் உப்பு அதிகம் சேர்க்காமல் இலைகளைச் சமைத்து உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். உடல் எடைக் குறைப்பிற்கு சீரான உணவும் உடற்பயிற்சியும் அவசியம்.
சேப்பங்கிழங்கு இலைகளைப் பயன்படுத்தும்போது கவனம் தேவை. இவற்றில் உள்ள கால்சியம் ஆக்சலேட் படிகங்கள் தொண்டை மற்றும் வாயில் அரிப்பு அல்லது எரிச்சலை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, இலைகளைப் பச்சையாகச் சாப்பிடாமல், நன்றாக வேகவைத்துச் சாப்பிட வேண்டும்.
சேப்பங்கிழங்கு இலைகளை நன்றாகக் கழுவி, தேவையான அளவு தண்ணீரில் முழுமையாக வேகவைத்துப் பயன்படுத்தலாம். வேகவைத்த இலைகளைக் கொண்டு கூட்டு, பொரியல் அல்லது கடையல் தயாரிக்கலாம். சரியான முறையில் சமைப்பது எரிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய படிகங்களின் பாதிப்பைக் குறைக்க உதவும்.
சத்துக்கள் நிறைந்த சேப்பங்கிழங்கு இலைகளை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். சிறுநீரகக் கற்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளவர்கள் அல்லது சிறப்பு உணவுக் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. எந்த உணவும் நோய்களுக்கான மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு மாற்றாகாது.