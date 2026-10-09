மணப்பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கான உணவுப் பழக்கங்கள்!

தினத்தந்தி
திருமணத்திற்குத் தயாராகும் பெண்கள் அழகுக்கு மட்டுமின்றி, உடல்நலத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் கிடைக்கும் வகையில் உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம்.
மணப்பெண்கள் உற்சாகமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கம் முக்கியம். திருமணத்திற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே கடுமையான உணவுக் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்த்து, சத்தான உணவுகளைச் சாப்பிடத் தொடங்கலாம்.
ஒவ்வொருவரின் உடல்நிலையும் வாழ்க்கை முறையும் மாறுபடும். உடல் எடை, வேலை நேரம், தூக்கம், உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுப் பழக்கங்களைக் கருத்தில் கொண்டு உணவு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
சில உணவுகள் ஒவ்வாமை அல்லது செரிமானப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம். வயிற்று உப்புசம், நெஞ்செரிச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால், அதற்கான காரணத்தைக் கண்டறிந்து உணவுப் பழக்கத்தில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும்.
காய்கறிகள், பழங்கள், முழுத் தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் நல்ல கொழுப்புகளைச் சமச்சீராகச் சாப்பிட வேண்டும். உடல்நிலைக்கு ஏற்ற அளவில் உணவு உட்கொள்வது நல்லது.
தங்களுக்குப் பொருத்தமான உணவுத் திட்டத்தை அமைக்க மணப்பெண்கள் ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறலாம். இதன் மூலம் உடலுக்குத் தேவையான சத்துகளைப் பெறுவதுடன் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்தையும் பின்பற்ற முடியும்.
திருமணம் நிச்சயமானதும் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் விருந்து வழங்குவது இயல்பானது. இருப்பினும், அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்த்து, விருப்பமான உணவுகளையும் அளவோடு உட்கொள்ள வேண்டும்.
திருமண ஏற்பாடுகள் காரணமாக உணவு நேரத்தை மாற்றவோ, உணவைத் தவிர்க்கவோ கூடாது. வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடுவதுடன், பழங்கள் மற்றும் கொட்டைகள் போன்ற சத்தான சிற்றுண்டிகளையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
வீட்டில் தயாரிக்கும் சத்தான உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதுடன், போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும், நன்றாகத் தூங்கவும், உடற்பயிற்சி செய்யவும் வேண்டும். திருமணத்திற்காக விரைவாக உடல் எடையைக் குறைக்க முயற்சிப்பதைவிட ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதே சிறந்தது.