வீட்டிலேயே ஆரோக்கியமான கிரில் சிக்கன் செய்வது எப்படி?

தினத்தந்தி
தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன், கெட்டித் தயிர், எலுமிச்சைச் சாறு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, மிளகாய்த்தூள், மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா மற்றும் உப்பு எடுத்துக்கொள்ளவும்.
சிக்கனைச் சுத்தம் செய்து, மசாலா நன்றாக இறங்க சிறிய வெட்டுகள் போடவும்
தயிர், எலுமிச்சைச் சாறு மற்றும் மசாலாக்களைச் சேர்த்து சிக்கனில் நன்றாகத் தடவவும்.
சிக்கனை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் ஊறவைக்கவும்.
ஓவன் அல்லது ஏர் ஃப்ரையரை 200°C-க்கு முன்கூட்டியே சூடாக்கவும்.
சிக்கனை எண்ணெய் சேர்க்காமல் அல்லது மிகக் குறைந்த எண்ணெயுடன் சமைக்கலாம்.
சிக்கன் துண்டுகளைத் திருப்பிப் போட்டு, உள்ளே வரை நன்றாக வேகவைக்கவும். உட்பகுதி 74°C அடைய வேண்டும்.
கிரில் சிக்கனை வெள்ளரிக்காய், கேரட், வெங்காயம் போன்ற காய்கறிகளுடன் சாப்பிடுங்கள். அதிக எண்ணெய், வெண்ணெய் மற்றும் மயோனைஸ் சேர்ப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
குறைந்த எண்ணெயில் வீட்டிலேயே சுவையான, ஆரோக்கியமான கிரில் சிக்கன் தயார்!