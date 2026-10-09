இனி தூரப்போடாதீங்க.. முலாம்பழ விதைகளில் இத்தனை நன்மைகளா?
தினத்தந்தி
கோடைக்காலத்தில் பலரும் விரும்பிச் சாப்பிடும் பழங்களில் முலாம்பழமும் ஒன்று. பழத்தைச் சாப்பிட்டுவிட்டு அதன் விதைகளைப் பலர் தூக்கி எறிந்துவிடுகின்றனர். ஆனால், முலாம்பழ விதைகளிலும் உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன.
முலாம்பழ விதைகளில் புரதம், நார்ச்சத்து, ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் உள்ளன. எனவே, அவற்றைச் சரியான முறையில் தயாரித்து அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
முலாம்பழ விதைகளில் உள்ள நிறைவுறா கொழுப்புகள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும். நிறைவுற்ற கொழுப்புகளுக்குப் பதிலாக ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை உணவில் சேர்ப்பது கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
முலாம்பழ விதைகளில் உள்ள புரதம், கொழுப்புகள் மற்றும் நார்ச்சத்து வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தர உதவும். இதனால் தேவையற்ற சிற்றுண்டிகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவதைக் குறைத்து, ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரிக்க உதவலாம்.
முலாம்பழ விதைகளில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானச் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது. நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைப் போதுமான அளவில் சாப்பிடுவது மலச்சிக்கலைக் குறைத்து, குடல் இயக்கம் சீராக இருக்க உதவும்.
முலாம்பழ விதைகளில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகளைக் கொண்ட சில தாவரச் சேர்மங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள உதவுகின்றன. இருப்பினும், விதைகளைச் சாப்பிடுவது மட்டும் நோய்களைத் தடுக்கும் என்று கூற முடியாது.
முலாம்பழ விதைகளில் உள்ள மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் உள்ளிட்ட தாதுக்கள் எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துகளுடன் சமச்சீரான உணவை உட்கொள்வதும் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.
முலாம்பழ விதைகளை நன்கு சுத்தம் செய்து உலர்த்தி, தேவைக்கேற்ப வறுத்துச் சாப்பிடலாம். அவற்றை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது. விதைகளில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகளைப் பெறுவதற்கு பல்வேறு உணவுகளையும் உள்ளடக்கிய சமச்சீர் உணவுப் பழக்கத்தைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.