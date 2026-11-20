ஸ்கூட்டி அல்லது பைக் ஓட்டுபவர்கள் பலரும் ஹெல்மெட்டை பயன்படுத்திய பிறகு வாகனத்தின் இருக்கைக்கு அடியில் வைத்துவிடுகின்றனர். நீண்ட நேரம் காற்றோட்டம் இல்லாமல் இருப்பதால், ஹெல்மெட்டில் வியர்வை மற்றும் ஈரப்பதம் தேங்குகிறது.
தொடர்ந்து இப்படி வைப்பதால் ஹெல்மெட்டின் உட்பகுதியில் துர்நாற்றம் ஏற்படலாம். குறிப்பாக, தலையில் இருந்து வெளியேறும் வியர்வை மற்றும் தூசி இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன.
பேக்கிங் சோடா பயன்படுத்தலாம்; ஹெல்மெட்டின் உட்பகுதியில் லேசாக பேக்கிங் சோடாவைத் தூவி சில மணி நேரம் வைக்கலாம். பின்னர் உலர்ந்த துணியால் நன்றாகத் துடைத்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
எலுமிச்சை சாறு பயன்படுத்தலாமா? தண்ணீரில் சில துளிகள் எலுமிச்சைச் சாறு கலந்து ஹெல்மெட்டின் உட்பகுதியில் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் இது ஹெல்மெட்டின் பொருளை பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது நல்லது.
ஹெல்மெட் பேட்களை சுத்தம் செய்யுங்கள்; ஹெல்மெட்டில் கழற்றக்கூடிய உள்புறத் துணிப் பகுதிகள் இருந்தால், அவற்றை தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி சுத்தம் செய்யலாம். கழுவிய பிறகு ஈரப்பதம் இல்லாமல் முழுமையாக உலர்த்தி மீண்டும் பொருத்த வேண்டும்.
துர்நாற்றம் வராமல் தடுக்க என்ன செய்யலாம்? ஹெல்மெட்டை பயன்படுத்திய பிறகு உடனடியாக மூடிய இடத்தில் வைக்காமல், காற்றோட்டமான இடத்தில் சிறிது நேரம் வைக்க வேண்டும். இதனால் உள்ளே தேங்கும் வியர்வை ஈரப்பதம் குறைய உதவும்.
மேலும், ஹெல்மெட்டுக்கென பிரத்யேகமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட தலைக்கவச உள் உறையைப் பயன்படுத்தலாம். வாரம் ஒருமுறை ஹெல்மெட்டின் உட்பகுதியைச் சுத்தம் செய்து, நன்றாக உலர்த்திப் பராமரிப்பது அவசியம்.
குறிப்பு: ஹெல்மெட்டின் பாதுகாப்புத் தன்மை பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, அதிக வெயிலில் காய வைப்பது, எலுமிச்சைச் சாறு அல்லது ரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது போன்றவற்றைத் தவிர்த்து, தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பராமரிப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.