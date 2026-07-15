பழனி முருகன் கோவில் வரலாறு... அறிந்திராத ஆச்சரிய தகவல்கள்!

தினத்தந்தி
அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாவது படை வீடாக விளங்குவது பழனி முருகன் கோவில். சுமார் 2,000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கோவில், தமிழ்நாட்டின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற முருகன் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும்.
இத்தலத்தின் மூலவர் நவபாஷாணத்தால் உருவாக்கப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. சித்தர் போகர் இந்த மூலவரை பிரதிஷ்டை செய்ததாக தல வரலாறு கூறுகிறது. உற்சவர் முத்துக்குமாரசாமி ஆவார்.
பக்தர்கள் வேண்டுதலுக்காக காவடி எடுப்பது, அலகு குத்துவது போன்ற நேர்த்திக்கடன் வழக்குகள் முதன்முதலில் பழனி முருகன் கோவிலிலேயே தொடங்கியதாக நம்பப்படுகிறது. பின்னர் இந்த மரபு தமிழகத்தின் பல கோவில்களுக்கும் பரவியது.
பழனி மலைக்கோவில் தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 450 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. பக்தர்கள் 690 படிகளை ஏறிச் சென்று முருகனை தரிசிக்கின்றனர். இந்தத் தலம் "ஆவினன்குடி" மற்றும் "தென்பொதிகை" என்ற பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகிறது.
புராணக் கதையின்படி, நாரதர் சிவபெருமானுக்கு ஞானப்பழம் வழங்கினார். அந்தப் பழத்தை யார் பெற வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க, உலகை முதலில் சுற்றி வருபவருக்கே பழம் வழங்கப்படும் என்று சிவன் அறிவித்தார்.
முருகன் மயிலில் உலகைச் சுற்றிச் சென்றார். ஆனால் விநாயகர், பெற்றோர்களே உலகம் என்று கருதி சிவனையும் பார்வதியையும் சுற்றி வந்து ஞானப்பழத்தைப் பெற்றார். இதனால் வருத்தமடைந்த முருகன் பழனி மலையில் தங்கி தவம் புரிந்தார்.
"பழம் நீ" என்ற சிவபெருமானின் அறிவுரையிலிருந்து "பழனி" என்ற பெயர் உருவானதாக புராணம் கூறுகிறது. இந்தக் கதையே பழனி தலத்தின் சிறப்பான புராண வரலாறாக கருதப்படுகிறது.
பழனி முருகன் கோவிலில் தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம், சூரசம்ஹாரம் போன்ற திருவிழாக்கள் மிகவும் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன. குறிப்பாக தைப்பூசத் திருவிழாவின்போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வருவதுடன், தங்கத் தேர் வழிப்பாடும் இத்தலத்தின் முக்கிய சிறப்பாகும்.