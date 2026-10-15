தயிரை பிரிட்ஜில் எத்தனை நாட்கள் வைத்திருக்கலாம்? கெட்டுப்போனதை அறிவது எப்படி?
தினத்தந்தி
1. தயிரின் சேமிப்பு காலம்: வீட்டில் தயாரித்த தயிரை சுத்தமான, மூடிய பாத்திரத்தில் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்து, சில நாட்களுக்குள் பயன்படுத்துவது நல்லது. அதன் தரம், தயாரிக்கும் முறை மற்றும் சேமிக்கும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து ஆயுட்காலம் மாறுபடும்.
2. கடைகளில் வாங்கும் தயிர்: பாக்கெட்டில் அல்லது டப்பாவில் விற்கப்படும் தயிரின் மீது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலாவதி தேதி மற்றும் சேமிப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். திறந்த பிறகு விரைவில் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.
3. சரியான வெப்பநிலை: தயிரை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் 4°C அல்லது அதற்குக் குறைவான வெப்பநிலையில் வைக்க வேண்டும். நீண்ட நேரம் அறை வெப்பநிலையில் வைத்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
4. மூடி வைத்துப் பாதுகாக்கவும்: தயிரை எப்போதும் சுத்தமான, மூடிய பாத்திரத்தில் சேமிக்க வேண்டும். ஈரமான அல்லது பயன்படுத்திய கரண்டியைப் பயன்படுத்தாமல், சுத்தமான கரண்டியால் தயிரை எடுக்க வேண்டும்.
5. தண்ணீர் பிரிவது இயல்பானதா? தயிரின் மேற்பரப்பில் சிறிதளவு தண்ணீர் அல்லது மோர் பிரிந்து காணப்படுவது இயல்பானது. இதை மட்டும் வைத்து தயிர் கெட்டுவிட்டதாக முடிவு செய்யக்கூடாது.
6. கெட்டுப்போனதற்கான அறிகுறிகள்: தயிரில் பூஞ்சை, வழக்கத்திற்கு மாறான நிறம், விசித்திரமான வாசனை அல்லது அசாதாரண மாற்றங்கள் இருந்தால் அதைச் சாப்பிட வேண்டாம். சந்தேகம் இருந்தாலும் அப்புறப்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.
7. சுவைத்துப் பரிசோதிக்க வேண்டாம்: தயிர் கெட்டுவிட்டதா என்பதை அறியச் சுவைத்துப் பார்ப்பது பாதுகாப்பான முறை அல்ல. தோற்றம் மற்றும் வாசனை இயல்பாக இருந்தாலும், முறையற்ற சேமிப்பால் தயிரில் தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் வளர்ந்திருக்கலாம்.
8. தயிரின் ஊட்டச்சத்துகள்: தயிரில் புரதம், கால்சியம் மற்றும் சில நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகள் உள்ளன. இவை செரிமானம் மற்றும் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவலாம். தயிரைச் சரியான முறையில் சேமித்து உண்பது அவசியம்.