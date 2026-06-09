தண்ணீர் தொட்டியை எத்தனை மாதத்திற்கு ஒருமுறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்?

தினத்தந்தி
வீட்டில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியை நீண்ட நாட்கள் சுத்தம் செய்யாமல் பயன்படுத்தினால், அதில் தூசி, பாசி மற்றும் கிருமிகள் தேங்கி நீரின் தரத்தை பாதிக்கலாம்.
அசுத்தமான தண்ணீர் தொட்டிகள் வயிற்றுப்போக்கு, டைபாய்டு, ஹெபடைடிஸ் உள்ளிட்ட நீர்வழி நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.
சுகாதார நிபுணர்களின் பரிந்துரைப்படி, தண்ணீர் தொட்டிகளை 3 முதல் 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கட்டாயம் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
தொட்டியை சுத்தம் செய்வதற்கு முன் அதிலுள்ள தண்ணீரை முழுமையாக வெளியேற்றி, சுவர்கள் மற்றும் அடிப்பகுதியை தூரிகையால் நன்கு தேய்த்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
பாசி மற்றும் கடினமான அழுக்குகளை அகற்ற தேவையான சுத்திகரிப்பு பொருட்களை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அவற்றை கவனமாக கையாள வேண்டும்.
ப்ளீச்சிங் பவுடர் அல்லது குளோரின் கலந்த நீரை தொட்டிக்குள் ஊற்றி 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை வைத்திருப்பது கிருமிகளை அழிக்க உதவும்.
அதன்பின் சுத்தமான தண்ணீரால் 2 அல்லது 3 முறை நன்கு கழுவி, ரசாயன எச்சங்கள் இல்லாததை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
வழக்கமாக தண்ணீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்வதன் மூலம் குடிநீரின் தரம் பாதுகாக்கப்படுவதோடு, குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்க முடியும்.