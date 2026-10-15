மீசை, தாடி அடர்த்தியாக வளர என்ன செய்யலாம்?

Subash T
ஆண்களுக்கு மீசை, தாடி அடர்த்தியாக வளர வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். ஆனால் மரபணுக்கள், வயது, ஹார்மோன் அளவு உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் மீசை, தாடி வளர்ச்சி ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும்.
உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் கிடைப்பது முடி வளர்ச்சிக்கு முக்கியம். புரதம் நிறைந்த முட்டை, மீன், பால், பருப்பு வகைகள் போன்ற உணவுகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
மீசை, தாடி வளர்ச்சிக்கு போதுமான தூக்கம் அவசியம். தினமும் சீரான நேரத்தில் தூங்கி, உடலுக்குத் தேவையான ஓய்வை வழங்குவது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
டெஸ்டோஸ்டிரோன் உள்ளிட்ட ஹார்மோன்கள் முகத்தில் முடி வளர்ச்சியில் பங்கு வகிக்கின்றன. ஹார்மோன் குறைபாடு இருப்பதாகச் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்.
விளக்கெண்ணெய் அல்லது பிற எண்ணெய்களைக் கொண்டு முகத்தில் மசாஜ் செய்வது சருமத்தை மென்மையாக வைத்திருக்க உதவலாம். ஆனால் இவை மீசை, தாடியை அடர்த்தியாக வளர்க்கும் என்பதற்குப் போதுமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்லை.
ரோஸ்மேரி எண்ணெய், ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் போன்றவற்றை முகத்தில் பயன்படுத்தும்போது எரிச்சல் அல்லது ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். எனவே, மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி இவற்றைக் கலந்து முகத்தில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
தினமும் போதுமான தண்ணீர் குடிப்பதும், சத்தான உணவுகளைச் சாப்பிடுவதும், உடற்பயிற்சி செய்வதும் உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும். மனஅழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதும் நல்ல தூக்கமும் முக்கியம்.
வயது வந்த பிறகும் மீசை, தாடி வளர்ச்சி மிகவும் குறைவாக இருந்தாலோ, திடீரென முகத்தில் முடி உதிர்ந்தாலோ மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது. சரியான காரணத்தைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவதே சிறந்த வழியாகும்.