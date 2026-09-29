சூப்பரான கத்திரிக்காய் பிரியாணி செய்வது எப்படி?

தினத்தந்தி
கத்திரிக்காய் பிடிக்காதவர்கள் கூட இந்த கத்திரிக்காய் பிரியாணியை விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். வீட்டிலேயே எளிமையான முறையில் சுவையான கத்திரிக்காய் பிரியாணியை தயாரிக்கலாம்.
அடுத்து நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். தக்காளி குழைந்து வந்ததும் தனியாத்தூள் மற்றும் மஞ்சள்தூள் சேர்த்து கிளறவும்.
பின்னர் புதினா, கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி மற்றும் வறுத்த கத்திரிக்காயைச் சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அனைத்தையும் நன்றாகக் கலக்கவும்.
கத்திரிக்காய் மசாலாவில் பாதியை தனியாக எடுத்து வைக்கவும். மீதமுள்ள மசாலாவில் வேகவைத்த சாதத்தில் பாதியைச் சேர்த்து மெதுவாகக் கிளறவும்.
அதன் மேல் எடுத்து வைத்துள்ள கத்திரிக்காய் மசாலாவை பரப்பி, மீதமுள்ள சாதத்தை அதன் மேல் சேர்க்கவும். சிறிது நெய் ஊற்றி பாத்திரத்தை மூடி, குறைந்த தீயில் சில நிமிடங்கள் வைத்து இறக்கவும்.
பின்னர் சாதம் உடையாமல் மெதுவாகக் கிளறிப் பரிமாறவும். சுவையான கத்திரிக்காய் பிரியாணி தயார்!