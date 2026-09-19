வீட்டிலேயே சுவையான சவர்மா செய்வது எப்படி?

தினத்தந்தி
சிக்கனை சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி, தயிர், இஞ்சி-பூண்டு விழுது, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள், மிளகுத்தூள், உப்பு, எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து நன்றாக ஊற வைக்கவும்.
மசாலா நன்றாக இறங்க குறைந்தது 1–2 மணி நேரம் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கவும்.
கடாயில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி, ஊற வைத்த சிக்கனை நன்றாக வேகும் வரை சமைக்கவும்.
முட்டைக்கோஸ், கேரட், வெங்காயம், வெள்ளரிக்காய் போன்றவற்றை மெல்லியதாக நறுக்கி வைக்கவும்.
மயோனெய்ஸ், தயிர், சிறிது பூண்டு விழுது, எலுமிச்சைச் சாறு மற்றும் உப்பு சேர்த்து கலக்கவும்.
சப்பாத்தி அல்லது ஷவர்மா ரொட்டியை லேசாக சூடாக்கவும்.
ரொட்டியின் மீது சாஸ், காய்கறிகள், சமைத்த சிக்கன் ஆகியவற்றை வைத்து இறுக்கமாக உருட்டவும்.
உருட்டிய ஷவர்மாவை தவாவில் சிறிது நேரம் வைத்து இருபுறமும் லேசாக சூடாக்கி பரிமாறலாம்.