மணமணக்கும் மிளகு குழம்பு செய்வது எப்படி?

தினத்தந்தி
தேவையான பொருட்கள்: நல்லெண்ணெய் - 3 டேபிள்ஸ்பூன், புளி - சிறிய எலுமிச்சை அளவு, கருப்பு மிளகு - 2 டீஸ்பூன், சீரகம் - 1 டீஸ்பூன், பூண்டு - 10 பல், சின்ன வெங்காயம் - 15, காய்ந்த மிளகாய் - 2, கடுகு - ½ டீஸ்பூன், வெந்தயம் - ¼ டீஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள் - ¼ டீஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் - ¼ டீஸ்பூன், கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு, உப்பு - தேவையான அளவு.
செய்முறை: முதலில் புளியை வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் ஊறவைத்து, கெட்டியான புளிக்கரைசலை எடுத்துக் கொள்ளவும்.
கருப்பு மிளகு, சீரகம் மற்றும் காய்ந்த மிளகாயை லேசாக வறுத்து, பூண்டுடன் சேர்த்து சற்று கரகரப்பாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.
கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் கடுகு, வெந்தயம், கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும். பின்னர் சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பூண்டை சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும்.
அதன்பிறகு மஞ்சள்தூள், பெருங்காயத்தூள் மற்றும் அரைத்த மிளகு–சீரக விழுதை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.
இப்போது புளிக்கரைசல், தேவையான உப்பு மற்றும் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து மிதமான தீயில் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் கொதிக்கவிடவும். குழம்பு நன்றாக சுண்டி, மேலே எண்ணெய் பிரிந்து வந்ததும் அடுப்பை அணைக்கவும்.
இந்த மிளகு குழம்பை சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்த்து சாப்பிட்டால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். அப்பளம் அல்லது பருப்பு துவையலுடன் பரிமாறினால் சுவை மேலும் அதிகரிக்கும்.
குறிப்பு: இந்த மிளகு குழம்பு ஒரு நாள் கழித்து சாப்பிடும்போது இன்னும் சுவையாக இருக்கும். சளி, இருமல் காலங்களில் அளவோடு சாப்பிட பலரும் விரும்பும் பாரம்பரிய தென்னிந்திய உணவாகும்.