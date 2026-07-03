சத்தான கோதுமை ரவைக் கஞ்சி செய்வது எப்படி?

தினத்தந்தி
ஆரோக்கியமான உணவுகளை விரும்புபவர்களுக்கு கோதுமை ரவைக் கஞ்சி ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். எளிதில் செரிமானமாகும் இந்த உணவு, காலை உணவாகவோ அல்லது இரவு உணவாகவோ சாப்பிட ஏற்றது.
தேவையான பொருட்கள்: கோதுமை ரவை - 1 சின்ன கிளாஸ், தேங்காய்ப்பால் - 1 கிளாஸ், பச்சை மிளகாய் - 2, நறுக்கிய கேரட், பீன்ஸ், பட்டாணி - 1 சின்ன கப், தண்ணீர் - தேவையான அளவு, உப்பு - தேவையான அளவு, கொத்தமல்லித்தழை - சிறிதளவு.
கோதுமை ரவையுடன் கேரட், பீன்ஸ், பட்டாணி போன்ற காய்கறிகள் சேர்ப்பதால் சுவையுடன் சத்தும் அதிகரிக்கிறது. தேங்காய்ப்பால் சேர்ப்பது கஞ்சிக்கு தனித்துவமான சுவையை அளிக்கிறது.
முதலில் கோதுமை ரவையை எண்ணெய் சேர்க்காமல் லேசாக வறுத்து தனியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதனால் கஞ்சி மணமாகவும், ரவை உதிரியாகவும் இருக்கும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி, கேரட், பீன்ஸ், பட்டாணி, பச்சை மிளகாய் மற்றும் உப்பு சேர்த்து காய்கறிகள் அரை வேக்காடு வரும் வரை வேகவிடவும்.
பிறகு தேங்காய்ப்பாலை சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு, வறுத்த கோதுமை ரவையை சிறிது சிறிதாக சேர்த்து தொடர்ந்து கிளற வேண்டும். இதனால் கட்டி பிடிக்காமல் இருக்கும்.
ரவை நன்றாக வெந்து கஞ்சி பதத்திற்கு வந்ததும், கொத்தமல்லித்தழை தூவி அடுப்பிலிருந்து இறக்கினால் சுவையான கோதுமை ரவைக் கஞ்சி தயார்.
இந்தக் கஞ்சியில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்திருப்பதால் செரிமானத்திற்கு உதவுவதோடு, நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வையும் தருகிறது.
சர்க்கரை நோயாளிகள், உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுமுறையை பின்பற்றுபவர்கள், மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனைப்படி இந்த சத்தான கோதுமை ரவைக் கஞ்சியை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.