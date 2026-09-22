திருஷ்டி கழிக்கும் முறை... பாரம்பரியமாக சொல்லப்படும் மந்திரம்!

திருஷ்டி என்பது ஒருவரை பொறாமை அல்லது தீய எண்ணத்துடன் பார்ப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்பு என்ற நம்பிக்கை காலங்காலமாக இருந்து வருகிறது. இதற்காக அக்காலத்தில் பல்வேறு பொருட்களை பயன்படுத்தி திருஷ்டி கழிக்கும் பழக்கம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கல் உப்பு, வர மிளகாய், கடுகு, எலுமிச்சைப் பழம் உள்ளிட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தி திருஷ்டி கழிப்பது பாரம்பரியமான ஒரு முறையாக கருதப்படுகிறது. அப்போது சில குறிப்பிட்ட மந்திரங்களையும் உச்சரிப்பது வழக்கமாக இருந்துள்ளது.
திருஷ்டி கழிக்கும்போது சொல்லப்படும் ஒரு பாரம்பரிய மந்திரமாக, “பாம்பு கண்ணு, பல்லி கண்ணு, பேய் கண்ணு, பிசாசு கண்ணு பேயோட போ; பிச்சை கண்ணு, திரிச்ச கண்ணு தீயோட போ” என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த முறையில் திருஷ்டி இருப்பதாக நம்பப்படும் நபரை கிழக்கு நோக்கி அமர வைத்து, உப்பு, வர மிளகாய் மற்றும் கடுகை பயன்படுத்தி தலையைச் சுற்றி திருஷ்டி கழிப்பது வழக்கமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இடது புறமாக மூன்று முறையும், வலது புறமாக மூன்று முறையும் சுற்றுவார்கள்.
அவ்வாறு சுற்றும்போது மேற்கண்ட மந்திரத்தை மூன்று முறை கூறுவார்கள் என்று பாரம்பரியமாக சொல்லப்படுகிறது. பின்னர் திருஷ்டி கழிக்கப் பயன்படுத்திய பொருட்களை தீயில் போட்டு விடுவது அந்த முறையின் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளது.
எலுமிச்சைப் பழத்தைப் பயன்படுத்தியும் சிலர் திருஷ்டி கழிப்பது வழக்கம். அப்போது “மஞ்சள் வர்ண புளித்த மாரி, ரத்த வீர ராசா கன்னி, மனம் கொண்ட பூமி நிஷ்ட மாரி வா! வா!” என்ற மந்திரத்தைச் சொல்வதாக குறிப்பிடப்படுகிறது.
திருஷ்டி கழிக்கும் இந்த முறைகள் அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டவை அல்ல. இருப்பினும், இவை தலைமுறை தலைமுறையாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகின்றன.
பல்வேறு பகுதிகளில் திருஷ்டி கழிக்கும் முறைகளும், சொல்லப்படும் மந்திரங்களும் மாறுபடலாம். எனவே, இவற்றை பாரம்பரிய நம்பிக்கையாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும்; உடல்நலம் அல்லது மனநலம் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தேவையான மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம்.