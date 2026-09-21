விநாயகர் சதுர்த்தியில் சிலையை ஏன் கரைக்கிறார்கள்?

தினத்தந்தி
விநாயகர் சிலை பொதுவாக மண் போன்ற இயற்கைப் பொருட்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. இது இயற்கையிலிருந்து உருவானதை குறிக்கிறது.
விநாயகர் சதுர்த்தியன்று சிலையை வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்து, விநாயகரை பக்தியுடன் வழிபடுகின்றனர்.
மண்ணிலிருந்து உருவான சிலையை மீண்டும் இயற்கையுடன் சேர்ப்பது, மனித வாழ்க்கையும் இயற்கையும் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதை உணர்த்துகிறது.
வழிபாடு முடிந்ததும் சிலையை ஆறு, குளம் அல்லது கடல் போன்ற நீர்நிலைகளில் கரைப்பது பாரம்பரியமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
எதுவும் நிரந்தரமானது அல்ல என்பதையும், உருவான அனைத்தும் ஒருநாள் இயற்கையுடன் கலக்கும் என்பதையும் இது நினைவூட்டுகிறது.
சிலை கரைந்தாலும் விநாயகரின் மீது கொண்ட பக்தியும் நம்பிக்கையும் தொடர்கிறது என்பதே இதன் ஆன்மீக கருத்தாக பார்க்கப்படுகிறது.
சிலைகளை கரைக்கும்போது இயற்கைப் பொருட்களால் செய்யப்பட்ட சிலைகளைப் பயன்படுத்துவது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பைக் குறைக்க உதவும்.
விநாயகர் சிலை கரைப்பு என்பது ஒரு சடங்கு மட்டுமல்ல; இயற்கையிலிருந்து வந்தது மீண்டும் இயற்கையுடன் இணைகிறது என்ற அழகான கருத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.