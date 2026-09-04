தண்ணீர் எப்படி உடலை சுத்தம் செய்கிறது?

தினத்தந்தி
நம் உடலில் சேரும் வியர்வை, தூசி மற்றும் அழுக்குகளை நீக்கி, சருமத்தைச் சுத்தமாகப் பராமரிக்க தண்ணீர் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
தண்ணீரில் உள்ள மூலக்கூறுகள் பல்வேறு பொருட்களுடன் கலந்து அவற்றைக் கரைக்கும் தன்மை கொண்டவை. இதனால் சருமத்தின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் சில அழுக்குகளைத் தண்ணீர் அகற்ற உதவுகிறது.
உடலில் படியும் வியர்வை மற்றும் நீரில் கரையக்கூடிய சில அழுக்குகள் தண்ணீருடன் கலந்து கழுவப்படுகின்றன. இதன் மூலம் சருமம் ஓரளவு சுத்தமாகிறது.
குளிக்கும்போது தண்ணீரை மட்டும் பயன்படுத்துவதுடன், தேவையான இடங்களில் சோப்பையும் பயன்படுத்துவது சருமத்தில் படிந்திருக்கும் எண்ணெய் மற்றும் அழுக்குகளை அகற்ற உதவுகிறது.
சோப்பு தண்ணீருடன் கலந்து சருமத்தில் உள்ள எண்ணெய்ப் படலத்தை நீக்க உதவுகிறது. இதனால் எண்ணெயுடன் ஒட்டியிருக்கும் அழுக்குகளும் எளிதாகக் கழுவப்பட்டுவிடுகின்றன.
உடலைச் சுத்தமாகக் குளிப்பதன் மூலம் சருமத்தின் மேற்பரப்பில் சேர்ந்திருக்கும் சில நுண்ணுயிரிகளும் அகற்றப்படுகின்றன. இதனால் உடல் சுகாதாரத்தைப் பராமரிக்க முடிகிறது.
எனவே, தண்ணீர் உடலைச் சுத்தமாக வைத்திருப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. முறையாகக் குளித்து உடலைச் சுத்தமாகப் பராமரிப்பது சரும ஆரோக்கியத்திற்கும் ஒட்டுமொத்த சுகாதாரத்திற்கும் உதவுகிறது.