ஐஸ் குளியல்: நன்மைகளும், வழிமுறைகளும்..!

விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆர்வலர்களிடையே இன்று “ஐஸ் குளியல்” அல்லது குளிர்ந்த நீரில் மூழ்கும் பழக்கம் வேகமாக பரவி வருகிறது. தசை வலி குறைக்கவும், மன அழுத்தத்தை தணிக்கவும் இது உதவுகிறது என்று பலர் நம்புகின்றனர். கோடைக்காலத்தில் உடலை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கவும் இது ஒரு நல்ல வழியாக இருக்கலாம்.
முன்னேற்பாடு: வீட்டிலேயே ஐஸ் குளியல் செய்யலாம். குளியல் தொட்டியில் தண்ணீர் நிரப்பி, அதில் போதிய அளவு பனிக்கட்டிகளை சேர்க்கவும். நீரின் வெப்பநிலை சுமார் 10°C – 15°C வரை இருக்க வேண்டும். உடல் முழுவதும் மூழ்கும்போது நீர் வெளியே சிந்தாமல் இருக்க அளவை சரியாக நிரப்பவும்.
உள்ளே இறங்கும் முறை: முதலில் மெதுவாக கால் வைத்து, பின்னர் உடலை படிப்படியாக மூழ்கச் செய்ய வேண்டும். திடீரென குதிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். ஆரம்பத்தில் “குளிர் அதிர்ச்சி” ஏற்படலாம்; அதனால் அமைதியாக பழகிக் கொள்ள வேண்டும்.
சுவாச கட்டுப்பாடு: குளிரில் உடல் தன்னிச்சையாக வேகமாக சுவாசிக்கத் தொடங்கும். அதை கட்டுப்படுத்த மெதுவாக, ஆழமாக சுவாசிக்க வேண்டும். இது உடலை அமைதியாக்கி, மனநிலையையும் சமநிலைப்படுத்தும்.
குளியலுக்குப் பிந்தைய பராமரிப்பு: உடனே சூடான நீரில் குளிக்க வேண்டாம். உடலைத் துடைத்து, சூடான ஆடைகளை அணிந்து, இயற்கையாக உடல் வெப்பம் திரும்ப வர அனுமதிக்கவும்.
நன்மைகள்: ரத்த ஓட்டம் மேம்படும், தசை வலி குறையும், மன அழுத்தம் குறையும், தூக்கத்தின் தரம் உயரும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்,உடல் சுறுசுறுப்பு மேம்படும்.
கவனிக்க வேண்டியவை: .இதய நோய் அல்லது உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் மருத்துவரை ஆலோசிக்க வேண்டும். நீண்ட நேரம் குளிரில் இருப்பது ஆபத்தானது.
ஐஸ் குளியல் சரியான முறையில் செய்தால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும். ஆனால் பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றுவது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் உடல் கூறும் சிக்னல்களை கவனித்து, மெதுவாக பழகிக் கொண்டால் இது ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய பழக்கமாக மாறலாம்.