யு19 உலகக்கோப்பை: இந்தியா சாம்பியன்!

தினத்தந்தி

16-ஆவது இளையோர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமிபியாவில் கடந்த மாதம் 15-ஆம் தேதி தொடங்கியது.

X@BCCI

இதில் கோப்பை யாருக்கு? என்பதை நிர்ணயிக்கும் இறுதிப்போட்டி ஜிம்பாப்வே தலைநகர் ஹராரேயில் நேற்று நடைபெற்றது.

X@BCCI

இதில் 5 முறை சாம்பியனான இந்திய அணி, முன்னாள் சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டது.

X@BCCI

இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார்.

X@BCCI

தொடக்க வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 55 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தினார். அவர் 80 பந்துகளில் 175 ரன்கள் (15 பவுண்டரி, 15 சிக்ஸர்) எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

X@BCCI

50 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 411 ரன்கள் குவித்தது.

X@BCCI

அதன்பின் களம் இறங்கிய இங்கிலாந்து, சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்தாலும் கலெப் பால்கனர் அபாரமாக விளையாடி 67 பந்துகளில் 115 ரன்கள் எடுத்தார்.

X@englandcricket

இறுதியில் இந்தியா 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 6-ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

X@BCCI

சிறப்பாக விளையாடிய 14 வயது இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.

X@BCCI
