இன்னும் விடை கிடைக்காத வரலாற்று மர்மங்கள்!

தினத்தந்தி
அண்டிகிதேரா இயந்திரம் – ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பழங்கால கருவியின் முழுமையான பயன்பாடு குறித்து இன்னும் ஆய்வுகள் தொடர்கின்றன.
ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் – இவ்வளவு பெரிய கற்களை அக்கால மக்கள் எவ்வாறு கொண்டு வந்து குறிப்பிட்ட அமைப்பில் வைத்தார்கள் என்பது தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்படும் கேள்வியாக உள்ளது.
வாய்னிச் கையெழுத்துப் பிரதி – புரியாத எழுத்துமுறையில் எழுதப்பட்ட இந்தப் பழைய நூலின் மொழியும் முழுமையான பொருளும் இன்னும் உறுதியாக கண்டறியப்படவில்லை.
மொஹெஞ்சதாரோ – இந்தப் பழமையான நகரம் ஏன் கைவிடப்பட்டது என்பதற்கான காரணம் குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகள் உள்ளன.
ஈஸ்டர் தீவு சிலைகள் – இத்தனை பெரிய சிலைகளை அக்கால மக்கள் எவ்வாறு நகர்த்தினார்கள் என்பது பற்றிய பல்வேறு கோட்பாடுகள் உள்ளன.
ரோனோக் குடியேற்றம் – அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு குடியேற்றக் குழு காணாமல் போனதற்கான முழுமையான காரணம் இன்னும் தெளிவாகவில்லை.
மேரி செலஸ்டி கப்பல் – கப்பல் கடலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது அதில் இருந்தவர்கள் காணப்படவில்லை; அவர்கள் எங்கு சென்றார்கள் என்பது குறித்து பல கருத்துகள் உள்ளன.
அலெக்சாண்டிரியா நூலகம் – உலகின் மிகப் பழமையான அறிவுக் களஞ்சியங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இந்த நூலகம் எவ்வாறு அழிந்தது என்பது குறித்து இன்னும் பல்வேறு கருத்துகள் உள்ளன.