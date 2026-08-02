பீட்ரூட் இதயத்திற்கு நல்லதா?

தினத்தந்தி
பீட்ரூட் உடலுக்கு பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்கும் சத்தான காய்கறியாகும். குறிப்பாக இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகளில் இதுவும் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
பீட்ரூட்டில் இயற்கையாகவே நைட்ரேட்டுகள் அதிகமாக உள்ளன. இவை உடலுக்குள் சென்ற பிறகு நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாறி, ரத்த நாளங்களை விரிவடையச் செய்து ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க உதவுகின்றன.
இதன் காரணமாக இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் மேம்படலாம். மேலும் சிலருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் பீட்ரூட் உதவக்கூடும் என்று பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், பீட்ரூட் அனைவருக்கும் ஒரே அளவிலான பலனை வழங்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது. வயது, உடல்நிலை மற்றும் உணவுப் பழக்கம் போன்ற காரணிகளால் அதன் பயன் மாறுபடலாம்.
பீட்ரூட்டில் போலேட், பொட்டாசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து போன்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. இவை இதயத்தின் செயல்பாட்டை ஆதரிப்பதோடு, உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகின்றன.
மேலும் இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடென்டுகள், உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் பாதிப்புகளை குறைக்க உதவுகின்றன. இதனால் செல்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கும்.
பீட்ரூட்டை சாலட், ஜூஸ், பொரியல் அல்லது கூட்டு போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அளவோடு தொடர்ந்து சாப்பிடுவது சிறந்த பலனை அளிக்கும்.
எனவே, சமச்சீர் உணவுமுறையின் ஒரு பகுதியாக பீட்ரூட்டை சேர்த்துக்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை தரக்கூடும். இருப்பினும், ஏதேனும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் உணவுமுறையை பின்பற்றுவது நல்லது.