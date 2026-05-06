கோடையில் டீ, காபி குடிப்பது சரியா? உண்மை மற்றும் தவறான நம்பிக்கைகள்!

குளிர்காலத்தில் மட்டுமே டீ அல்லது காபி குடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை. கோடை காலத்திலும் டீ, காபி போன்ற பானங்களை அளவோடு குடிக்கலாம். பலருக்கு காலையில் எழுந்தவுடன் டீ அல்லது காபி குடிக்கும் பழக்கம் இருக்கும். இது அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிட்டது.
கோடை வெயிலில் டீ அல்லது காபி குடிப்பது உடலுக்கு ஆபத்தானது என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அது முற்றிலும் தவறான கருத்து. அளவாக எடுத்துக் கொண்டால் டீ மற்றும் காபி உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காது.
சூடான பானங்களை குடிக்கும் போது உடலில் வியர்வை அதிகரிக்கும். இந்த வியர்வை ஆவியாகும் போது உடல் இயற்கையாக குளிர்ச்சி அடையும். இதனால் சில நேரங்களில் சூடான பானங்கள் கூட உடலை குளிர்விக்க உதவுகின்றன.
ஆனால் இது எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒரே மாதிரி வேலை செய்யாது. அதிக ஈரப்பதம் உள்ள இடங்களில் வியர்வை ஆவியாகுவதில் சிரமம் இருக்கும். அதனால் அந்த நேரங்களில் உடல் குளிர்ச்சி அடைவது குறைவாக இருக்கும்.
டீ மற்றும் காபியில் கஃபீன் உள்ளது. இதை அதிகமாக எடுத்துக் கொண்டால் உடலில் நீர்ச்சத்து குறையக்கூடும். இதனால் தாகம் அதிகரிக்கும் மற்றும் உடல் சோர்வு ஏற்படலாம்.
அதே நேரத்தில் குளிர்பானங்கள் உடனடி குளிர்ச்சியை தரும். ஆனால் அதில் அதிக சர்க்கரை இருந்தால் உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே அவற்றையும் அளவோடு எடுத்துக் கொள்வது அவசியம்.
கோடைக்காலத்தில் முக்கியமாக கவனம் செலுத்த வேண்டியது உடலின் நீர்ச்சத்தை பாதுகாப்பது. அதற்காக தண்ணீர், தேங்காய் தண்ணீர், பழச்சாறு போன்றவற்றை அதிகமாக குடிப்பது நல்லது.
மொத்தத்தில் கோடையில் டீ அல்லது காபி குடிப்பது தவறில்லை. ஆனால் அளவோடு குடித்து, உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை பராமரிப்பது தான் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானது.