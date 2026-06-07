வீட்டில் குருவி கூடு கட்டினால் நல்லதா?

தினத்தந்தி
வீட்டில் குருவி அல்லது பிற பறவைகள் கூடு கட்டுவது பலராலும் நல்ல அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக சிட்டுக்குருவி கூடு கட்டும் வீடுகளில் மகிழ்ச்சியும் வளமும் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
ஜோதிட நம்பிக்கைகளின்படி, குருவி கூடு கட்டுவது குடும்பத்தில் நல்ல மாற்றங்களும் அதிர்ஷ்டமும் வருவதற்கான அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிறது.
வீட்டில் புறா கூடு கட்டினால் பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும் என சிலர் நம்புகின்றனர். புறா, லட்சுமி தேவியுடன் தொடர்புடையதாகவும் கருதப்படுகிறது.
தென்திசையில் குருவி கூடு கட்டினால் நிதிநிலை மேம்படும் என்றும், தென்மேற்கு திசையில் கூடு கட்டினால் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆயுள் அதிகரிக்கும் என்றும் வாஸ்து நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன.
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் குருவி கூடு கட்டுவது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. அதனால் குருவிக்கூட்டை அகற்ற வேண்டாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
எனினும், இவை அனைத்தும் ஜோதிடம் மற்றும் வாஸ்து சார்ந்த நம்பிக்கைகள் மட்டுமே. இதற்கு அறிவியல் ஆதாரங்கள் அவசியம் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
பறவைகள் கூடு கட்டுவது பொதுவாக அந்த இடம் பாதுகாப்பானது மற்றும் அமைதியானது என்பதற்கான இயற்கையான அறிகுறியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே, வீட்டில் குருவி கூடு கட்டினால் அதை இயற்கையின் அழகான வரமாக கருதி பாதுகாப்பது நல்லது.