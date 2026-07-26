தினமும் டிராகன் பழ ஜூஸ் குடித்தால் உடலில் என்ன மாற்றம்?

தினத்தந்தி
டிராகன் பழத்தின் தோலை நீக்கி, உள்ளிருக்கும் பழத்தை ஜூஸாக அரைத்து குடித்தால் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கும். அதில் உள்ள கருப்பு விதைகளும் உடலுக்கு மிகவும் நல்லவை.
டிராகன் பழத்தில் உள்ள ஆண்டிஆக்ஸிடண்ட்கள், பினாலிக் அமிலம், ஃபிளாவனாய்டுகள் போன்ற சத்துக்கள் செல்களை பாதுகாத்து, புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவக்கூடும்.
கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு டிராகன் பழம் நல்ல கொழுப்புகள், இரும்புச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்தை வழங்குகிறது. இது கருவின் வளர்ச்சிக்கும், ஹீமோகுளோபின் அளவை பராமரிக்கவும் உதவலாம்.
இதில் அதிக நார்ச்சத்து இருப்பதால் செரிமானம் மேம்பட்டு, மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்று அசௌகரியங்களை குறைக்க உதவுகிறது.
டிராகன் பழ ஜூஸ் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும். எனவே, சமநிலையான உணவுமுறையில் இதை சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
இதில் உள்ள இரும்புச்சத்து மற்றும் ஒமேகா-3, ஒமேகா-9 கொழுப்பு அமிலங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க உதவுகின்றன.
வைட்டமின் சி மற்றும் ஆண்டிஆக்ஸிடண்ட்கள் நிறைந்துள்ளதால், டிராகன் பழ ஜூஸ் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, தொற்றுநோய்களில் இருந்து உடலை பாதுகாக்க உதவுகிறது.
குறிப்பு: இந்த தகவல்கள் பொதுவான ஆரோக்கிய தகவல்களாகும். டிராகன் பழத்தை மருத்துவ நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்துவதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.