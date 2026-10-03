கடலுக்கு அடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பழமையான நகரங்கள்!

தினத்தந்தி
த்வாரகா – இந்தியாவின் குஜராத் கடற்கரைப் பகுதியில் கடலுக்கு அடியில் பழமையான கட்டமைப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
ஹெராக்லியான் – எகிப்து கடற்கரைக்கு அருகே கடலுக்குள் மூழ்கியிருந்த இந்தப் பழைய நகரத்தில் சிலைகள், கட்டிடத் துணுக்குகள் மற்றும் பல பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாவ்லோபெட்ரி – கிரேக்கத்தில் கடலுக்கு அடியில் காணப்படும் இந்தப் பழமையான நகரத்தின் தெருக்கள், கட்டிட அடித்தளங்கள் போன்றவை தென்படுகின்றன.
பைஜி – சீனாவின் குய்ஜோ பகுதியில் நீர்த்தேக்கத்தின் கீழ் மூழ்கிய பழைய நகரம்; அதன் கட்டிடங்கள் சில இன்றும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.
யோனகுனி நினைவுச்சின்னம் – ஜப்பான் அருகே கடலுக்கு அடியில் காணப்படும் பெரிய கல் அமைப்பு; இது இயற்கையானதா அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதா என்பது குறித்து விவாதம் உள்ளது.
போர்ட் ராயல் – ஜமைக்காவில் நிலநடுக்கத்துக்குப் பிறகு கடலில் மூழ்கிய இந்த வரலாற்றுச் நகரத்தின் பகுதிகள் இன்று கடலடியில் உள்ளன.
கிளியோபாட்ராவின் அரண்மனைப் பகுதி – எகிப்தின் அலெக்சாண்ட்ரியா கடற்கரைக்கு அருகே நீரில் மூழ்கிய பழங்கால கட்டமைப்புகள் மற்றும் சிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
அட்லிட்-யாம் – இஸ்ரேல் கடற்கரைக்கு அருகே கடலுக்குள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் பழமையான குடியிருப்பில் வீடுகள், கிணறுகள் மற்றும் பல தொல்பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.