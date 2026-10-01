கர்ப்பப்பை பிரச்சனைகளுக்கு கற்றாழை உதவுமா?

தினத்தந்தி
பெண்களுக்கு சீரற்ற மாதவிலக்கு, அடிவயிற்று வலி, கர்ப்பப்பைக் கட்டிகள் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இவற்றில் சிலவற்றுக்கு கற்றாழை பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
சோற்றுக் கற்றாழை பல்வேறு சத்துக்களையும் தாவரச் சேர்மங்களையும் கொண்டுள்ளது. இதனை உணவில் அளவோடு சேர்த்துக்கொள்வது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கக்கூடும்.
கற்றாழையில் உள்ள சில சேர்மங்கள் ஹார்மோன் செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், ஹார்மோன் சமநிலையை உறுதியாக சீராக்கும் என்று கூறுவதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை.
சீரற்ற மாதவிலக்கு மற்றும் அடிவயிற்று வலி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு கற்றாழை சிலருக்கு ஆதரவாக இருக்கலாம். தொடர்ந்து அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம்.
கற்றாழையில் உள்ள சில தாவரச் சேர்மங்கள் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம். இவை உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவக்கூடும்.
கற்றாழை மார்பக அல்லது கர்ப்பப்பைப் புற்றுநோயைத் தடுக்கவும் குணமாக்கவும் உதவக்கூடும். தொடர்ந்து அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம்.
கற்றாழையில் உள்ள சபோனின் (Saponin) என்ற கசப்புத்தன்மை, செல்கள் அதிகம் பெருகுவதைத் தடுக்கிறது. இதனால், மார்பக புற்றுநோய் வராமல் பாதுகாக்கும். மக்னீசியம், செலினியம், பொட்டாசியம் போன்ற தாது உப்புக்கள் புற்றுநோய் செல் வளர்ச்சியைக்கூட கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும்.
கற்றாழையை அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்வது வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, கர்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் பெண்கள் அல்லது தொடர்ந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்கள் கற்றாழையைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.