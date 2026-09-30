சாக்லெட் சாப்பிட ஆசையா? அளவு தெரியாமல் சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும்?

தினத்தந்தி
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலருக்கும் சாக்லெட் மிகவும் பிடித்தமான இனிப்பு. அதன் சுவை காரணமாக அதிகமாக சாப்பிடத் தோன்றினாலும், அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவது உடல்நலத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
சாக்லெட்டில் அதிக கலோரி இருப்பதால், அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது உடல் எடை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அதே நேரத்தில் அளவோடு சாப்பிடுவதால் மட்டும் உடல் பருமன் ஏற்படும் என்று கூற முடியாது.
சாக்லெட் சாப்பிட்ட பிறகு வாயை நன்றாகக் கொப்பளிப்பது அவசியம். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு சாக்லெட் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இதன் மூலம் பல் சொத்தை ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்கலாம்.
டார்க் சாக்லெட்டில் கொக்கோவின் அளவு அதிகமாகவும், சர்க்கரை அளவு குறைவாகவும் இருக்கும். எனவே சாக்லெட் சாப்பிட விரும்புபவர்கள் அதிக கொக்கோ கொண்ட டார்க் சாக்லெட்டை அளவோடு தேர்வு செய்து சாப்பிடலாம்.
கொக்கோவில் ஆன்டிஆக்சிடன்ட் சேர்மங்கள் உள்ளன. இவை உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள உதவுவதுடன், சரும ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆதரவாக இருக்கலாம்.
டார்க் சாக்லெட்டில் உள்ள சில தாவரச் சேர்மங்கள் இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் தொடர்பாகவும் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், சாக்லெட்டை சாப்பிடுவது இதய நோய்களைத் தடுக்கும் அல்லது மாரடைப்பு அபாயத்தை குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் குறைக்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.
சாக்லெட்டில் காஃபின் உள்ளிட்ட சில சேர்மங்கள் உள்ளன. அதிகமாக சாப்பிடும்போது சிலருக்கு தலைவலி உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் என்பதால், இதுபோன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் சாக்லெட் உட்கொள்ளும் அளவைக் குறைப்பது நல்லது.
சாக்லெட்டை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றாலும், அளவோடு சாப்பிடுவது முக்கியம். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு சாக்லெட் கொடுக்கும்போது அளவைக் கவனிப்பதுடன், சாப்பிட்ட பிறகு பற்களைச் சுத்தமாகப் பராமரிக்கவும் அறிவுறுத்த வேண்டும்.