குமரகம் - கேரளாவின் அழகிய காயல் சுற்றுலாத்தலம்!

குமரகம், வெம்பநாடு ஏரியின் கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள அழகிய சுற்றுலாத் தலமாகும். சிறிய தீவுகள், பசுமையான தென்னந்தோப்புகள், நீர்வழிகள் மற்றும் காயல் காட்சிகள் என இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பகுதியாக இது விளங்குகிறது.
குமரகம் பறவைகள் சரணாலயம் - சுமார் 14 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த பறவைகள் சரணாலயம் இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இடமாகும். பல்வேறு உள்ளூர் மற்றும் புலம்பெயர் பறவைகளை இங்கு காணலாம்.
புலம்பெயர் பறவைகள் - சைபீரியாவில் இருந்து வரும் பறவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நீர்ப்பறவைகள் குறிப்பிட்ட காலங்களில் குமரகத்திற்கு வருகின்றன. நாரைகள், காட்டு வாத்துகள், பாம்புதாராக்கள் உள்ளிட்ட பறவைகளையும் ரசிக்கலாம்.
படகு சவாரி - குமரகத்தின் முக்கியமான சுற்றுலா அனுபவங்களில் படகு சவாரியும் ஒன்றாகும். காயல் நீரில் படகில் பயணம் செய்யும்போது சுற்றிலும் காணப்படும் பசுமையான இயற்கைக் காட்சிகள் மனதை கவரும்.
மீன்பிடித்தல் - அமைதியான காயல் பகுதியில் மீன்பிடிப்பதையும் சுற்றுலாப் பயணிகள் விரும்புகின்றனர். உள்ளூர் வாழ்க்கை முறையை அருகில் இருந்து ரசிக்க இது சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகிறது.
படகு வீடு பயணம் - குமரகத்திற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் கெட்டுவல்லம் எனப்படும் பாரம்பரிய படகு வீடுகளில் தங்கியபடி காயல் பகுதிகளைச் சுற்றிப் பார்க்கலாம். குடும்பத்துடன் செல்வோருக்கு இது மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருக்கும்.
இயற்கை காட்சிகள் - தென்னந்தோப்புகள், காயல்கள், சிறிய தீவுகள் மற்றும் பசுமையான வயல்வெளிகள் ஆகியவை குமரகத்தின் இயற்கை அழகை மேலும் அதிகரிக்கின்றன. புகைப்படம் எடுப்பதற்கும் இது சிறந்த இடமாகும்.
தங்குமிட வசதிகள் – காயல் மற்றும் தென்னந்தோப்புகளுக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ள ரிசார்ட்டுகள், காட்டேஜ்கள் மற்றும் படகு வீடுகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்கலாம். காயல் காட்சியை ரசித்தபடி ஓய்வெடுக்க இவை ஏற்றதாக உள்ளன.
அமைதியான சுற்றுலா அனுபவம் - பரபரப்பான நகர வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி, இயற்கையுடன் சில நாட்களை அமைதியாகக் கழிக்க விரும்புவோருக்கு குமரகம் சிறந்த தேர்வாகும். குறிப்பாக காயல் பயணம், பறவைகள் பார்வை மற்றும் இயற்கைச் சூழல் ஆகியவை குமரகத்தின் முக்கிய ஈர்ப்புகளாக உள்ளன.
குமரகத்திற்கு எப்போது சுற்றுலா செல்லலாம்? குளிர்ச்சியான காலநிலை மற்றும் புலம்பெயர் பறவைகளைப் பார்க்க விரும்புபவர்கள் பொதுவாக குளிர்கால மாதங்களில் குமரகத்திற்குச் செல்ல திட்டமிடலாம். பயணத்திற்கு முன் படகு சவாரி மற்றும் தங்குமிடங்களின் தற்போதைய வசதிகள், நேரங்கள் ஆகியவற்றை சரிபார்த்துக்கொள்வது நல்லது.