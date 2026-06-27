அயர்லாந்து வரலாற்று வெற்றி... கடைசி 24 மணி நேரத்தில் என்ன நடந்தது?

தினத்தந்தி
✦ பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ்(வயது 73) மாரடைப்பால் காலமானார்!
✦ உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர்: நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய முதல் சிறிய நாடு என்ற வரலாறு படைத்தது கேப் வெர்டே!
✦ தமிழகம் முழுவதும் நாளை போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்; முதல்-அமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார்!
✦ டி20 கிரிக்கெட்: இந்திய அணியை முதல் முறையாக வீழ்த்தி அயர்லாந்து அணி வரலாற்று வெற்றி!
✦ திருவள்ளூர் கன்னிகைப்பேரில் கடல் உணவு ஏற்றுமதி தொழிசாலையில் ஏற்பட்ட அமோனியா வாயுக்கசிவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 15ஆக உயர்வு!
✦ வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் கட்டிட இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 589ஆக உயர்வு!
✦ எப்.ஐ.ஹெச். புரோ லீக் ஆக்கி தொடர்: பாகிஸ்தான் அணியை 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி!
✦ சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்வு; ஒரு சவரன் ரூ.1,06,960-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,370-க்கும் விற்பனை!