தினத்தந்தி
மதுரை ஸ்டைல் அசைவ உணவுகளுக்கு என்றுமே தனி சுவை உண்டு. அந்த வகையில், காரசாரமான மசாலா மற்றும் தேங்காய்ப்பால் சேர்த்து செய்யும் மட்டன் நல்லி எலும்பு வறுவல் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். இதை வீட்டிலேயே எளிமையாகச் செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
செய்முறை; படி 1: முதலில் மட்டன் நல்லி எலும்புகளை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து கொள்ளவும். வெங்காயம் மற்றும் தக்காளியைப் பொடியாக நறுக்கி வைத்துக்கொள்ளவும்.
குக்கரில் மட்டன் எலும்புகளைச் சேர்த்து, சிறிதளவு உப்பு, மஞ்சள்தூள் மற்றும் எலும்புகள் மூழ்கும் அளவு தண்ணீர் ஊற்றவும். குக்கரை மூடி, எலும்புகள் நன்றாக வேகும் வரை சமைக்கவும். விசில் எண்ணிக்கை குக்கர் மற்றும் எலும்புகளின் தன்மையைப் பொறுத்து மாறலாம்.
ஒரு கடாயை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றவும். எண்ணெய் சூடானதும் நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
வெங்காயம் நன்றாக வதங்கியதும் இஞ்சி – பூண்டு விழுது சேர்த்து, அதன் பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும். பின்னர் நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து நன்றாகக் குழையும் வரை வதக்கவும்.
தக்காளி நன்றாக வதங்கியதும் மிளகாய்த்தூள், பெருஞ்சீரகத்தூள், கரம் மசாலாத்தூள் மற்றும் கருமிளகுத்தூள் சேர்த்து நன்றாகக் கிளறவும். மசாலாவின் பச்சை வாசனை நீங்கி, எண்ணெய் பிரியத் தொடங்கும் வரை வதக்கவும்.
மற்றொரு சிறிய கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும். கடுகு, மிளகு, காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்துத் தாளிக்கவும். இந்தத் தாளிப்பை மட்டன் எலும்பு வறுவலுடன் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். இப்போது காரசாரமான மதுரை ஸ்டைல் மட்டன் நல்லி எலும்பு வறுவல் தயார்!