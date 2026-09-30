மீல் மேக்கர் பிரியர்களே.. இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா?

தினத்தந்தி
மீல் மேக்கரில் புரதச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால், சைவ உணவு உண்பவர்கள் இதை உணவில் சேர்த்துக்கொள்கின்றனர். புரதச்சத்து தேவையை பூர்த்தி செய்யும் உணவுகளில் ஒன்றாக மீல் மேக்கர் உள்ளது.
மீல் மேக்கரை பொதுவாக பிரியாணி, குழம்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு உணவுகளில் பயன்படுத்துகின்றனர். சிலர் இறைச்சிக்கு மாற்றாகவும் மீல் மேக்கரை உணவில் சேர்த்துக்கொள்கின்றனர்.
அசைவ உணவுகளுடன் ஒப்பிடும்போது மீல் மேக்கரில் கொலஸ்ட்ரால் குறைவாக உள்ளது. மேலும், மீல் மேக்கரில் நார்ச்சத்து மற்றும் ஐசோஃப்ளேவோன்கள் காணப்படுகின்றன.
மீல் மேக்கரில் இரும்பு, கால்சியம், மெக்னீசியம் உள்ளிட்ட சில தாதுக்கள் உள்ளன. இவற்றுடன் குறைந்த அளவில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களும் காணப்படுகின்றன.
மீல் மேக்கரில் உள்ள சில ஊட்டச்சத்துக்கள் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. எனவே, சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக மீல் மேக்கரை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இருப்பினும், அளவோடு சாப்பிடுவது முக்கியம்.
மீல் மேக்கர் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்பொருள் என்பதால், சில வகைகளில் உப்பு மற்றும் எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கலாம். எனவே, அதிக உப்பு அல்லது எண்ணெய் சேர்க்காமல் மீல் மேக்கரை தயாரித்து, அளவோடு உட்கொள்வது நல்லது.