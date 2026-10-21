நம் முன்னோர்கள் பின்பற்றிய வியக்க வைக்கும் பழக்கங்கள்!

தினத்தந்தி
சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே எழுந்து அன்றைய வேலைகளைத் திட்டமிட்டு செய்வதைப் பழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர்.
வாழை இலையில் உணவு பரிமாறுவது பாரம்பரியமாக இருந்ததுடன், உணவுப் பழக்கத்திலும் தனி இடம் பெற்றிருந்தது.
மண் பானைகளைப் பயன்படுத்தி உணவு சமைப்பது பல பகுதிகளில் வழக்கமாக இருந்தது.
தினமும் காலையில் வாசலில் கோலமிடுவது அழகையும் பாரம்பரியத்தையும் வெளிப்படுத்தியது.
மரங்கள், குளங்கள், வயல்கள் என இயற்கையுடன் இணைந்து வாழும் வாழ்க்கை முறை பல இடங்களில் காணப்பட்டது.
ஒரே வீட்டில் பல தலைமுறையினர் வாழ்ந்து, அனுபவங்களையும் பொறுப்புகளையும் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
வீட்டிற்கு வருபவர்களுக்கு உணவு அளித்து அன்புடன் உபசரிப்பதை முக்கியமான பண்பாகக் கருதினர்.
மண்பாண்டம் செய்தல், நெசவு, மரவேலை போன்ற பாரம்பரியத் தொழில்கள் பல குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரமாக இருந்தன.