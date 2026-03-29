சத்து நிறைந்த தேங்காய் பால் அல்வா!

குடும்பத்தினர் எல்லாரும் ரசித்து சாப்பிடக்கூடிய சுவையான, சத்தான தேங்காய் பால் அல்வா வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யலாம். பிழை இல்லாமல், ஒருமை-பன்மை சரியாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பச்சரிசியை அரை மணி நேரம் ஊறவைத்து, மிக்ஸியில் போட்டு நன்றாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.
தேங்காயை சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி, மிக்ஸியில் போட்டு கெட்டியான தேங்காய் பாலை எடுத்து கொள்ளவும். சிறிதளவு தேங்காயை பொடியாக நறுக்கி தனியாக வைத்து கொள்ளவும்.
கடாயில் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி சூடானதும் முந்திரி பருப்பை லேசாக வறுக்கவும். பின்னர் நறுக்கிய தேங்காயை சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
அதே கடாயில் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்து உருகியதும், ஒரு கப் கெட்டியான தேங்காய் பாலை ஊற்றவும்.
பாலை நன்றாக கிளறி, அதில் அரைத்த பச்சரிசி மாவை சேர்த்து கலக்கவும். பின்னர் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து கிளறவும்.
அடுப்பை சிம்மில் வைத்து, சுமார் 15 நிமிடங்கள் இடைவிடாமல் கிளறிக் கொண்டே இருக்கவும். கட்டி ஆகாமல் கவனிக்கவும்.
பின்னர் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். அல்வா பதத்திற்கு சுருண்டு வரும் போது, வறுத்த தேங்காய் மற்றும் முந்திரி பருப்பை சேர்த்து கிளறி இறக்கவும்.