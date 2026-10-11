மன அமைதிக்கு உதவும் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு!

தினத்தந்தி
வீடுகளில் அலங்கார மீன்களை வளர்ப்பது சிறந்த பொழுதுபோக்காகும். மீன்கள் நீந்துவதைச் சிறிது நேரம் கவனிப்பது மனஅழுத்தத்தைக் குறைத்து மன அமைதிக்கு உதவலாம்.
சிறிய கண்ணாடித் தொட்டி முதல் பெரிய மீன் தொட்டி வரை விருப்பத்திற்கேற்ப தேர்வு செய்யலாம். வளர்க்கும் மீன்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற அளவில், நீர்க்கசிவு இல்லாத தொட்டியை வாங்குவது அவசியம்.
மீன் தொட்டியைச் சமதளமான இடத்தில் வைக்க வேண்டும். தொட்டியின் அடியில் பொருத்தமான தாங்கும் பொருளை வைப்பதுடன், அதிக எடை மற்றும் அழுத்தத்தால் தொட்டி சேதமடையாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
மீன் தொட்டியை அழகுபடுத்த சுத்தமான மணல், சிறிய கூழாங்கற்கள், நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான அலங்காரப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தலாம். இவை மீன்களுக்கு இயற்கையான வாழ்விடத்தை உருவாக்க உதவும்.
வேலம்பாசி உள்ளிட்ட சில நீர்வாழ் தாவரங்கள் மீன்கள் வாழும் சூழலுக்கு உதவுகின்றன. இருப்பினும், மீன்களுக்குப் போதுமான பிராணவாயு கிடைக்க நீரின் தரத்தையும், தேவையான காற்றோட்ட வசதியையும் பராமரிக்க வேண்டும்.
மீன் தொட்டியில் குளோரின் இல்லாத, மீன்களுக்கு ஏற்ற முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட நீரைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நீரின் தரத்தைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தொட்டியைச் சுத்தமாகப் பராமரிப்பது அவசியம்.