சிங்கப்பூரில் சுற்றுலா செல்ல பிளான் பண்றீங்களா? இந்த இடங்களை மிஸ் பண்ணாதீங்க!
Subash T
சிங்கப்பூர் பசுமை நிறைந்த நகரமாகவும், மனிதனும் இயற்கையும் இணைந்திருக்கும் அழகான சுற்றுலாத் தலமாகவும் விளங்குகிறது. இங்கு பல்வேறு ரசனைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் பொழுதுபோக்கு, இயற்கை மற்றும் சாகச இடங்கள் உள்ளன.
யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ் சிங்கப்பூர்: தென்கிழக்கு ஆசியாவின் முதல் யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ் தீம் பூங்காவில் பல்வேறு சாகச சவாரிகள், திரைப்படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை ரசிக்கலாம். குழந்தைகள் மட்டுமின்றி பெரியவர்களும் இங்கு நேரத்தை மகிழ்ச்சியாகக் கழிக்கலாம்.
மெரினா பே சாண்ட்ஸ் ஸ்கைபார்க்: சிங்கப்பூரின் அழகிய நகரக் காட்சியை உயரமான இடத்தில் இருந்து ரசிக்க விரும்புபவர்கள் இங்கு செல்லலாம். மெரினா விரிகுடா, மெர்லியன் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களின் அழகை மேலிருந்து காண முடியும்.
மாலை நேரத்தில் சிங்கப்பூரின் ஒளிரும் நகரக் காட்சியை ரசிப்பது தனித்துவமான அனுபவமாக இருக்கும். குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் நகரம் முழுவதும் ஒளிரும் காட்சிகள் சுற்றுலாப் பயணிகளை வெகுவாகக் கவர்கின்றன.
வளைகுடாவின் தோட்டங்கள்: உலகம் முழுவதும் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் முக்கிய தோட்டக்கலைத் தலமாக இது விளங்குகிறது. பல்வேறு காலநிலைகளுக்கு ஏற்ற தாவரங்கள் மற்றும் அழகிய தோட்ட அமைப்புகளை ஒரே இடத்தில் ரசிக்கலாம்.
மேடம் துஸாட்ஸ்: உலகப் புகழ்பெற்ற மெழுகு அருங்காட்சியகத்தின் சிங்கப்பூர் கிளையில் பிரபலங்களின் மெழுகுச் சிலைகளை காணலாம். மேலும், பல்வேறு காட்சிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அனுபவங்களையும் இங்கு பெற முடியும்.
மாண்டாய் நைட் சஃபாரி: உலகின் முதல் இரவு நேர வனவிலங்கு பூங்காவாக அறியப்படும் இங்கு, இரவு நேரத்தில் பல்வேறு விலங்குகளை அவற்றின் இயற்கைச் சூழலை ஒத்த அமைப்பில் காணலாம். நடைபயணம் அல்லது வாகனச் சுற்றுலா மூலம் பல்வேறு பகுதிகளைப் பார்வையிடலாம்.
சிங்கப்பூர் செல்லத் திட்டமிடுபவர்கள் இந்த இடங்களை தங்கள் சுற்றுலாப் பட்டியலில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். பொழுதுபோக்கு, இயற்கை, நகரக் காட்சிகள் மற்றும் வனவிலங்கு அனுபவம் என பல்வேறு வகையான சுற்றுலா அனுபவங்களை ஒரே பயணத்தில் பெற முடியும்.