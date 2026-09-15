பொட்டாசியம் நிறைந்த கொய்யா... ரத்த அழுத்தத்திற்கு உதவுமா?

தினத்தந்தி
உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் கொய்யா பழத்தை சாப்பிடுவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை தரும். இதில் உள்ள பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
கொய்யாவில் உள்ள வைட்டமின் சி, ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கிறது. இது ஆரஞ்சுப் பழத்தைவிட அதிக அளவில் காணப்படுகிறது.
100 கிராம் கொய்யாவில் சுமார் 417 மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் உள்ளது. இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் முக்கிய சத்தாகும்.
கொய்யாவில் உள்ள கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்டுகள் உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன.
கொய்யாவை ஜூஸாகப் பருகுவதைவிட முழுப் பழமாக சாப்பிடுவது நல்லது. இதன் மூலம் நார்ச்சத்தையும் பெறலாம்.
உயர் ரத்த அழுத்தம் நீண்டகாலமாக கட்டுப்படுத்தப்படாவிட்டால் பக்கவாதம், சிறுநீரக நோய் மற்றும் இதய செயலிழப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.
கொய்யா சாப்பிடுவதால் மட்டும் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது. உப்பு குறைந்த உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளையும் பின்பற்ற வேண்டும்.
சிறுநீரக நோய் உள்ளவர்கள் கொய்யா உள்ளிட்ட பொட்டாசியம் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவதற்கு முன்பு மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும்.