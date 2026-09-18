கண்களை அழுத்தி தேய்ப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!

தினத்தந்தி
சோர்வு ஏற்படும் போது சிலர் கண்களை கைகளால் கசக்குவார்கள். கண்களில் தூசி அல்லது அரிப்பு ஏற்பட்டாலும் தேய்ப்பது வழக்கம். ஆனால், கண்களை அழுத்தி தேய்ப்பது கண்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கக்கூடும்.
கண்களில் தூசி விழுந்தால் பலரும் அதை தேய்த்து வெளியேற்ற முயற்சிப்பார்கள். அழுத்தமாக தேய்ப்பதால் கண்களில் எரிச்சல் அல்லது காயம் ஏற்படலாம். எனவே, கண்களை கைகளால் அழுத்தி தேய்ப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
கண்களை தொடர்ந்து தேய்ப்பது ஏற்கனவே உள்ள கண் பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கலாம். குறிப்பாக கண் தொடர்பான பாதிப்பு உள்ளவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அடிக்கடி கண்களை தேய்க்கும் பழக்கத்தை தவிர்ப்பது அவசியம்.
கண்களில் தூசி விழுந்தால் சுத்தமான தண்ணீரால் மெதுவாகக் கழுவலாம். கண்ணில் பொருள் சிக்கியிருந்தால் தொடர்ந்து தேய்க்கக் கூடாது. எரிச்சல் நீடித்தால் கண் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
கைகளால் அடிக்கடி கண்களைத் தொடுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். கைகளில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் கிருமிகள் கண்களுக்கு பரவலாம். இதனால் கண்களில் சிவப்பு மற்றும் எரிச்சல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
கண்கள் சிவத்தல், வலி, அதிக நீர் வடிதல் போன்ற அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. பார்வை மங்குதல் அல்லது வெளிச்சத்தைப் பார்க்க சிரமம் இருந்தாலும் கவனம் தேவை. இத்தகைய அறிகுறிகள் இருந்தால் கண் பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்.
கண்களில் அடிக்கடி அரிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கான காரணத்தை கண்டறிய வேண்டும். ஒவ்வாமை, கண் உலர்வு போன்ற காரணங்களாலும் அரிப்பு ஏற்படலாம். காரணம் தெரியாமல் கண்களை தொடர்ந்து தேய்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கண்களை தேய்ப்பதை தவிர்த்து, கண்களுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும். கண்களின் தூய்மையையும் முறையாகப் பராமரிப்பது அவசியம். தொடர்ந்து பிரச்சனை இருந்தால் கண் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது பாதுகாப்பானது.