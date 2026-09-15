வயிற்றுப் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தரும் முள்ளங்கி!

தினத்தந்தி
முள்ளங்கி பல்வேறு மருத்துவ குணங்களைக் கொண்ட காய்கறியாகக் கருதப்படுகிறது. இதில் சிவப்பு முள்ளங்கி, வெள்ளை முள்ளங்கி என இரு வகைகள் உள்ளன. இவற்றின் பாரம்பரிய மருத்துவப் பயன்பாடுகள் குறித்து தெரிந்துகொள்வோம்.
1. சிவப்பு முள்ளங்கி; சிவப்பு முள்ளங்கி சிறுநீரை ஒழுங்குபடுத்தவும், செரிமானத்தை எளிதாக்கவும் உதவும் எனக் கூறப்படுகிறது. இது சிறுநீர்ப்பையைச் சுத்தமாக்கும் தன்மை கொண்டதாகவும் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் கருதப்படுகிறது.
2. வயிற்றுப் பிரச்சனைகளுக்கு; சிவப்பு முள்ளங்கி வயிற்றுப் பூச்சிகளை அழிக்கவும், வயிற்றுப் புண்கள் மற்றும் மூலநோய் போன்ற பிரச்சனைகளைக் குறைக்கவும் உதவும் என நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், இவற்றை குணப்படுத்தும் என்பதற்கு போதுமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்லை.
3. உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு; சிவப்பு முள்ளங்கி எலும்புகள் மற்றும் மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. உடல் சோர்வு, தோல் வறட்சி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இது நன்மை தரும் என பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது.
4. சருமப் பாதுகாப்பு; முள்ளங்கியில் உள்ள நீர்ச்சத்து மற்றும் சில சத்துக்கள் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு உதவலாம். தோல் வறட்சியைக் குறைக்கவும், சருமத்தை மென்மையாக வைத்திருக்கவும் உதவும் உணவுகளில் இதையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
5. வெள்ளை முள்ளங்கி; வெள்ளை முள்ளங்கி சிறுநீரை ஒழுங்குபடுத்தவும், செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும் காய்கறியாகும். இதில் நார்ச்சத்து இருப்பதால் குடல் இயக்கத்திற்கும் நன்மை அளிக்கலாம்.
6. மஞ்சள்காமாலை; வெள்ளை முள்ளங்கி மஞ்சள்காமாலைக்கு மிகவும் நல்லது என பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் கூறப்படுகிறது. ஆனால், மஞ்சள்காமாலை ஏற்பட்டால் முள்ளங்கியை மட்டும் சாப்பிட்டு சிகிச்சை பெறாமல், மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
7. யார் கவனமாக சாப்பிட வேண்டும்? முள்ளங்கி சிலருக்கு வயிற்று உப்புசம், வாயுத் தொல்லை போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். சிறு குழந்தைகள், வயதானவர்கள் மற்றும் செரிமானப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தங்கள் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது.
8. மாதவிடாய் காலத்தில்; மாதவிடாய் காலங்களில் முள்ளங்கி சாப்பிட்டால் மாதவிலக்கு அதிகமாகும் என்ற கருத்துக்கு போதுமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்லை. இருப்பினும், முள்ளங்கி சாப்பிட்ட பிறகு உடலுக்கு ஒவ்வாமை அல்லது செரிமானப் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் தவிர்க்கலாம்.