ரெட் வெல்வெட் கேக்: சுவைக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் ஆரோக்கிய அபாயம்!

தினத்தந்தி
ரெட் வெல்வெட் கேக் அதன் கவர்ச்சிகரமான நிறம், மென்மையான அமைப்பு மற்றும் சுவையால் பலரின் விருப்பமான உணவாக உள்ளது. ஆனால் இதில் சேர்க்கப்படும் செயற்கை நிறமிகள் உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இன்று பிறந்தநாள், திருமணம் உள்ளிட்ட பல நிகழ்ச்சிகளில் கேக் வெட்டுவது வழக்கமாகிவிட்டது. குறிப்பாக வண்ணமயமான க்ரீம்கள் மற்றும் அலங்காரங்களுடன் வரும் கேக்குகள் அதிக வரவேற்பைப் பெறுகின்றன.
ரெட் வெல்வெட் கேக்கில் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை சிவப்பு நிறமிகள் கேக்கிற்கு கவர்ச்சியான தோற்றத்தை அளித்தாலும், அவை எந்தவித ஊட்டச்சத்தையும் வழங்குவதில்லை. சிலருக்கு ஒவ்வாமை, தோல் எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தலாம்.
சில செயற்கை நிறமிகள் குறித்து உலகளவில் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நீண்டகால பயன்பாட்டால் உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
கேக் மட்டுமின்றி பல இனிப்பு வகைகளிலும் தற்போது செயற்கை நிறமிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே உணவுப் பொருட்களை வாங்கும்போது அவற்றின் மூலப்பொருட்களை கவனமாகப் பார்ப்பது அவசியம்.
முடிந்தவரை இயற்கை நிறமிகள் பயன்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தேர்வு செய்வது நல்லது. இது உடல்நல அபாயங்களை குறைக்க உதவும்.
உணவு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தப்படும் நிறமிகள் மற்றும் சேர்க்கைப் பொருட்கள் குறித்து தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். அதே நேரத்தில் பொதுமக்களும் விழிப்புணர்வுடன் உணவுகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்களே உடலை பாதுகாக்கும் சிறந்த வழியாகும். செயற்கை நிறமிகள் அதிகம் உள்ள உணவுகளை அளவோடு உட்கொள்வது நல்லது.