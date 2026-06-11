ஒருமுறை சென்றால் மீண்டும் செல்லத் தூண்டும் வர்கலா!

தினத்தந்தி
வர்கலா கேரளாவின் பிரபலமான கடற்கரை சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாகும்.
அரபிக்கடலை ஒட்டியுள்ள உயரமான சிவப்பு பாறைகள் வர்கலாவின் தனிச்சிறப்பாகும்.
இயற்கை அழகு மற்றும் அமைதியான சூழல் காரணமாக சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகம் வருகை தருகின்றனர்.
வர்கலா கடற்கரை சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தை ரசிக்க சிறந்த இடமாக உள்ளது.
ஆயுர்வேத சிகிச்சை மற்றும் யோகா மையங்கள் வர்கலாவில் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.
இயற்கை, ஆன்மிகம் மற்றும் கடற்கரை அனுபவத்தை ஒரே இடத்தில் வழங்கும் சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாக வர்கலா திகழ்கிறது.