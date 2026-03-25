வறுத்த வேர்க்கடலை vs பச்சை வேர்க்கடலை..ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?

Subash T
பச்சை வேர்க்கடலை எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இது தாவர அடிப்படையிலான புரதச்சத்துகள் நிறைந்ததாகும். வறுத்த வேர்க்கடலையை விட, பச்சை வேர்க்கடலையில் பல நன்மைகள் உள்ளன.
பச்சை வேர்க்கடலையில் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் உள்ளன. இதில் உள்ள மற்ற ஊட்டச்சத்துக்களின் விவரத்தை இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பச்சை வேர்க்கடலை வைட்டமின் ஈ, வைட்டமின் பி (நியாசின் மற்றும் போலேட்), மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் பொட்டாசியம் உள்ளிட்ட பல முக்கியமான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களின் நல்ல மூலமாக உள்ளது.
பச்சை வேர்க்கடலை மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக இருப்பதற்குக் காரணம், அதில் அதிக புரதம் இருப்பதுதான். பச்சை வேர்க்கடலையில் உள்ள புரதம், அதன் மொத்த கலோரி மதிப்பில் 22–30% ஆகும்.
வேர்க்கடலை நோய் எதிர்ப்புச் செயல்பாட்டிற்கு தேவையான அமினோ அமிலங்களையும் வழங்குகிறது. மேலும், இது நார்ச்சத்தின் நல்ல மூலமாக இருப்பதால், செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது மற்றும் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
பச்சை வேர்க்கடலையில் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் உள்ளன. அவை உடலின் எல்டிஎல் அல்லது ‘கெட்ட’ கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இதன் மூலம் இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் குறைகிறது.
வேர்க்கடலை நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்தி, உடல் எடையை சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
வேர்க்கடலையில் உள்ள ரெஸ்வெராட்ரோல் மற்றும் பிற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உடலில் உள்ள ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. இது வீக்கத்தை குறைத்து, நீரிழிவு, புற்றுநோய் மற்றும் இதய நோய் போன்ற நாள்பட்ட நோய்களைத் தடுக்க உதவுகிறது.
வேர்க்கடலை குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, இது ரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது. மேலும், நாள் முழுவதும் நிலையான ஆற்றலை வழங்குகிறது.
பச்சை வேர்க்கடலையை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்: ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலையை கடுகு, உளுந்து சேர்த்து தாளித்து சாப்பிடலாம். உங்கள் காலை ஸ்மூத்தியில் சிறிதளவு பச்சை வேர்க்கடலையை அரைத்து சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.