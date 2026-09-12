“சாப்பிடும் முறையும்… ஆரோக்கியத்தின் ஒரு பகுதி!”

தினத்தந்தி
உணவு என்பது வயிற்றை நிரப்புவதற்காக மட்டும் அல்ல; உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலையும் சத்துக்களையும் வழங்குவதற்காக.
தினமும் சரியான நேரத்தில் உணவு சாப்பிடும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்வது உடலுக்கு நல்லது.
உணவில் காய்கறிகள், பழங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சமநிலையுடன் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
உணவை அவசரமாக விழுங்காமல், நன்றாக மென்று மெதுவாக சாப்பிடுவது நல்ல பழக்கம்.
சாப்பிடும்போது கைப்பேசி அல்லது தொலைக்காட்சியில் கவனம் செலுத்துவதைத் தவிர்த்து, உணவில் கவனம் செலுத்துவது உதவும்.
உணவுக்கு முன்பும் உணவுக்குப் பிறகும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது முக்கியம். தாகம் மற்றும் உடலின் தேவைக்கேற்ப தண்ணீர் குடிக்கலாம்.
அதிக எண்ணெய், உப்பு மற்றும் சர்க்கரை கொண்ட உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடாமல், அளவோடு எடுத்துக்கொள்வது ஆரோக்கியமானது.
“என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பது மட்டுமல்ல… எப்படி சாப்பிடுகிறோம் என்பதும் முக்கியம்!” நல்ல உணவுப் பழக்கங்களை இன்றே தொடங்குவோம்.