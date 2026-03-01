தொப்பையை குறைக்க எளிய வழிமுறைகள்!

தினத்தந்தி

ஆரோக்கியமான கொழுப்பு அதிகமுள்ள உணவுப் பொருட்களை அதிகம் உண்ண வேண்டும். இம்மாதிரி சாப்பிட்டால், தேவையில்லாத கொழுப்பை, உடலில் தேவையில்லாத இடத்தில் சேரவிடாது.

credit: freepik

நார்ச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

credit: freepik

அடிக்கடி கொள்ளு ரசம் குடிக்கலாம்.

credit: freepik

ஒரு டம்ளர் வெந்நீரில் ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சைச் சாற்றை சேர்த்து தினமும் குடிக்கலாம்.

credit: freepik

வெறும் வயிற்றில் நெல்லிக்காய் சாறு தினமும் குடிக்கலாம்.

credit: freepik

பசி இல்லாதபோது உண்ணக் கூடாது. பசி இல்லாமல் உண்ணும் உணவு அனைத்தும் உடல் எடையைக் கூட்டும்.

credit: freepik

சாப்பிட்டவுடன் படுக்கக் கூடாது.

credit: freepik

சில பெண்களுக்கு குழந்தை பெற்ற பிறகுதான் உடல் எடையும் கூடிவிடுகிறது. இவர்களெல்லாம் வீட்டிலேயே தினமும் சிறிய உடற்பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும்.

credit: freepik
