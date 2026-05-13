ஒரே நாளில் பார்க்கக்கூடிய தென்மாவட்ட ஆன்மிக தலங்கள்..!

தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள் ஆன்மிகம் மற்றும் பழமையான கோவில்களால் பிரசித்தி பெற்றவை. ஒரு நாளில் தரிசிக்கக்கூடிய பல முக்கிய வழிபாட்டு தலங்கள் இப்பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. குடும்பத்துடன் ஆன்மிக சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு இந்த பயணம் சிறந்த அனுபவமாக இருக்கும்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் தென்மாவட்டங்களில் மிகவும் புகழ்பெற்ற முருகன் தலமாகும். கடற்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோவில் பக்தர்களை அதிகம் ஈர்க்கிறது.
குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா விழாவிற்காக உலகம் முழுவதும் பிரசித்தி பெற்ற அம்மன் கோவிலாகும். திருச்செந்தூருக்கு அருகில் இருப்பதால் பக்தர்கள் அதிகம் தரிசிக்கின்றனர்.
மணப்பாடு புனித சிலுவை ஆலயம் கிறிஸ்தவ மக்களின் முக்கிய புனித தலங்களில் ஒன்றாகும். கடற்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த தேவாலயம் அமைதியான சூழலும் ஆன்மிக உணர்வும் நிறைந்த இடமாக திகழ்கிறது.
நவதிருப்பதி கோவில்கள் வைணவ சமயத்தின் முக்கிய தலங்களாக கருதப்படுகின்றன. தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள இந்த கோவில்கள் ஆன்மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவில் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மிகப் பழமையான கோவிலாகும். கோவிலின் இசை தூண்கள் மற்றும் கட்டிடக்கலை பக்தர்களை கவர்கின்றன.
கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோவில் இந்தியாவின் தெற்குத் திசை முனையில் அமைந்துள்ள பிரபல அம்மன் தலமாகும். சூரியோதய காட்சிக்காகவும் இந்த இடம் புகழ்பெற்றது.
சரியான பயண திட்டத்துடன் இந்த ஆன்மிக தலங்களை ஒரே நாளில் தரிசித்து மன அமைதியையும் ஆன்மிக அனுபவத்தையும் பெறலாம்.